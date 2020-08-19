السعودية توافق على اتفاق بين الحكومة وشيفرون حول المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس الوزراء السعودي وافق على اتفاق مع شركة شيفرون العربية السعودية بشأن المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت.

وأعلن بيان مجلس الوزراء ”الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية في شأن تعديل اتفاقية تمديد وتعديل بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية في المنطقة المقسومة الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 59 ) وتاريخ 9 / 9 / 1429هـ."