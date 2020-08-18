وزير الخارجية الألماني يحث على انهاء حصار المنشآت النفطية الليبية

وقالت المؤسسة في بيان إن صنع الله اجتمع مع ماس وناقشا الأضرار الاقتصادية والبيئية للإغلاقات النفطية. وأضاف البيان أن ماس أكد ”الحاجة إلى الإنهاء الفوري للحصار ودعم ألمانيا لجهود المؤسسة الوطنية للنفط بهدف إعادة الإنتاج.“

وبدأت فصائل موالية للقائد العسكري في شرق لييا خليفة حفتر حصار موانئ وحقول نفطية في الثامن عشر من يناير كانون الثاني وهو ما خفض تدريجيا إنتاج البلاد من الخام إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا من حوالي 1.2 مليون برميل يوميا بحسب رويترز.