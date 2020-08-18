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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:45 م

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وزير الخارجية الألماني يحث على انهاء حصار المنشآت النفطية الليبية

قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أكد الحاجة إلى نهاية فورية لإغلاقات المنشآت النفطية في ليبيا وذلك أثناء اجتماع بينهما في طرابلس يوم الاثنين.

وزير الخارجية الألماني يحث على انهاء حصار المنشآت النفطية الليبية
جهود ألمانيا للحث على إنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا

وقالت المؤسسة في بيان إن صنع الله اجتمع مع ماس وناقشا الأضرار الاقتصادية والبيئية للإغلاقات النفطية. وأضاف البيان أن ماس أكد ”الحاجة إلى الإنهاء الفوري للحصار ودعم ألمانيا لجهود المؤسسة الوطنية للنفط بهدف إعادة الإنتاج.“

وبدأت فصائل موالية للقائد العسكري في شرق لييا خليفة حفتر حصار موانئ وحقول نفطية في الثامن عشر من يناير كانون الثاني وهو ما خفض تدريجيا إنتاج البلاد من الخام إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا من حوالي 1.2 مليون برميل يوميا بحسب رويترز.

أريبيان بزنس

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