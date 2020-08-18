لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. طاقة
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:15 ص

حجم الخط

- Aa +

لبنانيون يسخرون من قطع وتقنين الكهرباء في كاليفورنيا: ماذا بعد هل ينهار الدولار وتسرق المصارف أموال المودعين؟

بدأ تقنين الكهرباء في كاليفورنيا يثير حفيظ لبنانيين مقيمين هناك بعد أنقطاع الكهرباء يوم السبت الماضي والإعلان عن برنامج تقنين الكهرباء مما أعاد لذاكرة بعض اللبنانيين حال بلادهم مع متاعب في تقنين الكهرباء.

لبنانيون يسخرون من قطع وتقنين الكهرباء في كاليفورنيا: ماذا بعد هل ينهار الدولار وتسرق المصارف أموال المودعين؟
صورة ارشيفية من صحيفة لوس انجلوس تايمز (Mel Melcon / Los Angeles Times)

بدأت ولاية كاليفورينا بتنفيذ تقنين للتيار الكهربائي وقطع الكهرباء بشكل متكرر لحماية استقرار الشبكة، وذللمرة الأولى التى يتم فيها تنفيذ مثل هذا الطلب منذ عام 2011،  ويعانى قرابة مليوني شخص من سكان ولاية كاليفورنيا من ظلام دامس وسيواجهون برنامج تقنين صعب بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وأعلنت الشركة المشغلة لمرفق الكهرباء في كاليفورنيا، التي تشرف على شبكة الكهرباء بالولاية عن حالة طوارئ من المرحلة الثالثة، التي بدأت بانقطاع الكهرباء الذي أضر بنحو 750 ألف منزل. ووصلت درجات الحرارة إلى أرقام قياسية حول منطقة الخليج، طبقاً للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، حيث وصلت درجة الحرارة في سان فرانسيسكو إلى 35 درجة مئوية.

وتجتاح موجة الحر الشديدة المنطقة في وقت حساس بشكل خاص للمنطقة، حيث يجبر وباء فيروس كورونا المواطنين على البقاء في منازلهم.

 وقطعت الكهرباء عن ما يصل إلى 250.000 شخص في حالات الانقطاع الدورية.

كما حذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية من أن درجات الحرارة قد تصل إلى 112 درجة (44.4 درجة مئوية) في جميع أنحاء الولاية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهددت الحرائق في أنجيليس ناشيونال ليك فورست خارج لوس أنجلوس آلاف المنازل وأكثر من 27 ميلاً من الغابات، حيث عمل رجال الإطفاء على احتواء الحريق.

اقرأ التالي

واش يا

النفط يرتفع إلى 45.28 دولار للبرميل

أرامكو السعودية ترفع الأسعار المحلية للبنزين لشهر أغسطس