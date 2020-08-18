لبنانيون يسخرون من قطع وتقنين الكهرباء في كاليفورنيا: ماذا بعد هل ينهار الدولار وتسرق المصارف أموال المودعين؟

بدأت ولاية كاليفورينا بتنفيذ تقنين للتيار الكهربائي وقطع الكهرباء بشكل متكرر لحماية استقرار الشبكة، وذللمرة الأولى التى يتم فيها تنفيذ مثل هذا الطلب منذ عام 2011، ويعانى قرابة مليوني شخص من سكان ولاية كاليفورنيا من ظلام دامس وسيواجهون برنامج تقنين صعب بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وأعلنت الشركة المشغلة لمرفق الكهرباء في كاليفورنيا، التي تشرف على شبكة الكهرباء بالولاية عن حالة طوارئ من المرحلة الثالثة، التي بدأت بانقطاع الكهرباء الذي أضر بنحو 750 ألف منزل. ووصلت درجات الحرارة إلى أرقام قياسية حول منطقة الخليج، طبقاً للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، حيث وصلت درجة الحرارة في سان فرانسيسكو إلى 35 درجة مئوية.

بدأ تقنين الكهرباء عندنا في كاليفورنيا. قلتُ لزوجتي: لم يعد ينقص إلا انهيار العملة وسرقة المصارف لأموال المودعين.— asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) August 17, 2020

وتجتاح موجة الحر الشديدة المنطقة في وقت حساس بشكل خاص للمنطقة، حيث يجبر وباء فيروس كورونا المواطنين على البقاء في منازلهم.

وقطعت الكهرباء عن ما يصل إلى 250.000 شخص في حالات الانقطاع الدورية.

كما حذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية من أن درجات الحرارة قد تصل إلى 112 درجة (44.4 درجة مئوية) في جميع أنحاء الولاية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهددت الحرائق في أنجيليس ناشيونال ليك فورست خارج لوس أنجلوس آلاف المنازل وأكثر من 27 ميلاً من الغابات، حيث عمل رجال الإطفاء على احتواء الحريق.