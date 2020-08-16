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الأحد 16 أغسطس 2020 11:00 م

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أبوظبي تسعى لتأسيس شركة وطنية وإقليمية لخدمات النفط والغاز بعملية اندماج

(رويترز) - تسعى أبوظبي لتأسيس شركة وطنية إقليمية عملاقة لخدمات النفط والغاز عن طريق دمج شركتي الإنشاءات الوطنية البترولية والجرافات البحرية الوطنية.

أبوظبي تسعى لتأسيس شركة وطنية وإقليمية لخدمات النفط والغاز بعملية اندماج


وقالت شركة أبوظبي التنموية القابضة، وهي شركة قابضة حكومية، يوم الأحد إن شركة صناعات التابعة لها وملاك حصة أقلية آخرين في شركة الإنشاءات البترولية تقدموا بعرض لمجلس إدارة شركة الجرافات البحرية من شأنه تأسيس شركة خدمات متكاملة للنفط والغاز.

وأضاف البيان أن عملية الاندماج من شأنها تأسيس شركة هندسية جديدة متكاملة محلية وإقليمية.

ولم يورد البيان تفاصيل عن الصفقة التي تتزامن مع ظروف صعبة يمر بها قطاع النفط والغاز. فقد تضرر بشدة الطلب على منتجات القطاع بسبب تفشي مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد وما استتبعه من إجراءات عزل وقيود على السفر.

لكن البيان أوضح أن الصفقة المقترحة تتمثل في مبادلة أصول من شركة الإنشاءات البترولية للجرافات البحرية وفي المقابل سيحصل المساهمون في شركة الإنشاءات البحرية على أداة يمكن تحويلها إلى 575 مليون سهم عادي في الشركة المجمعة فور إتمام الصفقة.

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