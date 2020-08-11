أرامكو السعودية ترفع الأسعار المحلية للبنزين لشهر أغسطس





ورفعت أرامكو سعر البنزين أوكتان 91 إلى 1.43 ريال للتر من 1.29 ريال، وحددت سعر البنزين أوكتان 95 عند 1.60 ريال للتر بدلا من 1.44 ريال في يوليو تموز.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه أسعار النفط العالمية بالارتفاع مع أغلاق بأسعار مرتفعة يوم الاثنين بدعم من بيانات تشير إلى أن المصانع في الصين تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، وعلامات على تزايد الطلب على الطاقة، وآمال بإتفاق في الولايات المتحدة على المزيد من الإجراءات التحفيزية المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يوم الأحد إنه يتوقع أن يتعافى الطلب في آسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا.

وانحسر هبوط أسعار المصانع في الصين في يوليو تموز مدفوعا بزيادة في أسعار النفط العالمية ومع صعود النشاط الصناعي نحو مستوياته قبل الجائحة.

وقال العراق يوم الجمعة إنه سيخفض انتاجه النفطي بمقدار 400 ألف برميل يوميا إضافية في أغسطس آب وسبتمبر أيلول للتعويض عن إفراطه في الإنتاج في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقد يساعد هذا التحرك في امتثال العراق لحصته في التخفيضات الإنتاجية لمجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك وحلفاء في مقدمتهم روسيا.