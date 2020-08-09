2% فقط من مشتركي هيئة كهرباء ومياه دبي لا يستخدمون القنوات الذكية

يلفت الطاير إلى أبرز محطات التحول الذكي في هيئة كهرباء ومياه دبي، و نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة.

ويقول:" في هيئة كهرباء ومياه دبي نهتدي برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل. وكانت الهيئة من أوائل الجهات الحكومية في دبي التي بدأت مسيرة التحول الذكي في عام 2009، وتم تحويل جميع خدمات الهيئة إلى خدمات ذكية بنسبة 100% في عام 2014. وتتوافر حالياً جميع خدمات الهيئة عبر مختلف القنوات الذكية بطريقة سهلة وسلسة حيث يمكن للمتعامل إجراء جميع معاملاته في أي وقت ومن أي مكان.



بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز الدول في التحول الذكي على مستوى العالم، وقد جاءت في المركز الأول عربياً والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية 2020 الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية. وسلط التقرير الضوء على تجارب عالمية متميزة في التفاعل مع المتعاملين، وهيئة كهرباء ومياه دبي هي الجهة الحكومية الوحيدة في دولة الإمارات التي تم الإشارة إليها في التقرير، عبر إفراد مساحة خاصة لـ "رماس"، موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتضمن خاصية المحادثة الصوتية المباشرة باللغتين العربية والإنجليزية للرد الفوري على أسئلة واستفسارات المتعاملين. ونحن فخورون أن نسهم في تعزيز ريادة الدولة في أهم المؤشرات المتعلقة بالتحول الرقمي وانتهاج مبادئ حكومة المستقبل.



بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98% في الربع الثاني من 2020، وأنجز متعاملو الهيئة نحو 4.4 مليون معاملة ذكية منذ بداية العام حتى نهاية يونيو 2020. وقد جاء التطبيق الذكي للهيئة ضمن أفضل ثلاثة تطبيقات ذكية على مستوى حكومة دبي، والموقع الإلكتروني ضمن أفضل ثلاثة مواقع إلكترونية، في التقييم الذي أجراه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لأكثر من 100 موقع إلكتروني وتطبيق ذكي تابعة للجهات الحكومية في دبي، لضمان مطابقتها لأعلى مقاييس الأمن والكفاءة وسهولة الاستخدام.



وتأكيدا على نجاحها في اعتماد أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حولت الهيئة جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100%، لتتيح لمتعامليها إجراء جميع معاملاتهم بأنفسهم باستخدام الأجهزة الذكية مع إمكانية التواصل مع الموظفين من مختلف القطاعات عبر تقنية الاتصال المرئي.

هل تأثرت خدمات الهيئة خلال جائحة فيروس كوفيد-19؟



يعد قطاع الطاقة والمياه من أبرز القطاعات التي أسهمت في استمرارية الأعمال في دبي خلال الفترة الماضية، وأسهمت البنية الرقمية المتقدمة لهيئة كهرباء ومياه دبي وخططها الاستباقية للتعامل مع الطوارئ والأزمات، والمرونة والرشاقة المؤسسية التي تتمتع بها في تطوير خطط العمل لضمان استمرارية أعمالها وتوافرية الخدمات بنسبة 100% عبر المنصات الذكية، لتمكين المتعاملين لإنجاز معاملاتهم عن بعد وبسهولة وكفاءة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتكثف الهيئة جهودها للوصول إلى حكومة المستقبل من خلال مواكبة التطورات في مختلف القطاعات الاستراتيجية وفق أسس علمية سليمة وضمن رؤية واضحة تسهم في استباق تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص واعدة، بما يحقق استراتيجية دولة الإمارات لاستشراف المستقبل، وأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.

هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة حكومية تحول مراكز إسعاد المتعاملين إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100%. ماذا يعني ذلك؟



في عام 2017 أطلقنا مفهوم "مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين" وافتتحنا أول مركز في "ابن بطوطة مول،" ثم في "دبي فيستيفال سيتي مول" و"سوق التنين 2"، كما قمنا بتحويل مركز برج نهار ومركز الطوار بمبنى بلدية دبي من مراكز تقليدية إلى مراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين؛ حيث توفر منصات للخدمة الذاتية تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتمكن المتعاملين من إجراء معاملاتهم بسهولة، إضافة إلى إمكانية إجراء محادثات مرئية عن بعد مع موظفي مركز إسعاد المتعاملين.



كانت الهيئة من أوائل الجهات التي تطلق هذه النوعية من المراكز، لتقديم نموذج غير تقليدي من منصات الخدمات الرقمية عن طريق الأجهزة الذكية ذاتية الاستخدام، وخلال فترة التعقيم الوطني بسبب انتشار جائحة كورونا، وأثناء عمل موظفي الهيئة عن بعد، تم تعميم التجربة في عدد من مراكز الهيئة، حيث حرصنا على استمرارية جميع خدمات الهيئة دون تأثر مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المتعاملين والموظفين. ولمسنا النجاح الذي حققته وسعادة المتعاملين بهذه التجربة. وكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة، فإننا نحرص على تحويل التحديات إلى فرص، وساعدت البنية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها الهيئة في تطوير هذه التجربة وتعميمها في جميع مراكز إسعاد المتعاملين، لتصبح الهيئة أول مؤسسة حكومية تتيح لمتعامليها إجراء جميع معاملاتهم بأنفسهم باستخدام الأجهزة الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين.

نحن نشجع المتعاملين على إجراء معاملاتهم عبر قنوات الهيئة الذكية في أي وقت ومن أي مكان. ولكن إذا قرر المتعامل الذهاب إلى مركز إسعاد المتعاملين، يمكنه إتمام معاملاته باستخدام الأجهزة الذكية المتوافرة في مراكز الهيئة والتي يتم تعقيمها بعد كل استخدام، أو التحدث مباشرة مع موظفي إسعاد المتعاملين عبر تقنية المحادثة المرئية عن بعد باستخدام الأجهزة المتوافرة في مراكز الهيئة.



ما هي القنوات التي توفرها الهيئة لمتعامليها؟



من أبرز القنوات الذكية التي توفرها الهيئة:



موقع الهيئة الإلكتروني

يوفر موقع الهيئة الإلكتروني المحدث تجربة سلسة ومتميّزة للمستخدمين تمكنهم من الوصول إلى جميع الخدمات والمعلومات وإجراء المعاملات بكل سهولة ويسر، وذلك ضمن تصميم ذكي يعكس الهوية المؤسسية للهيئة ويركز على المتعامل. وتشمل الخدمات: دفع الفواتير، وطلب تشغيل أو تحويل أو إيقاف الكهرباء والمياه، وخدمات بطاقة الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية، وغيرها العديد.



تطبيق الهيئة الذكي

يمنح تطبيق الهيئة الذكي المتعاملين تجربة سلسة عند استخدامه، ويتميز بدمجه واختصاره العديد من الخطوات المطلوبة في خطوة واحدة تثري تجربتهم وتحقق سعادتهم. كما يقدم التطبيق الذكي مفهوماً مبتكراً في طريقة عرضه للخدمات بشكل متكامل في الصفحة الرئيسية، الأمر الذي يوفر عناء البحث والتصفح.



"رمّاس"

موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، ويتوفر على 7 قنوات ذكية تشمل: تطبيق الهيئة الذكي على منصتي آي.أو. إس وأندرويد وموقع الهيئة الإلكتروني، وصفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأنظمة أليكسا الذكية من أمازون ومنصة جوجل للذكاء الاصطناعي والروبوتات، إضافة إلى تطبيق "واتساب" حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية في الدولة توثق حسابها على منصة "واتساب بزنس".

يتميز "رمّاس" بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناء على استفساراتهم، وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق للمساهمة في إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر. ومنذ إطلاقه في يناير 2017 حتى نهاية يونيو 2020، أجاب "رمّاس" من خلال القنوات المختلفة على أكثر من 3.7 مليون استفسار.



قنوات ذكية لأصحاب الهمم

تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تسهيل وصول المتعاملين من أصحاب الهمم إلى معلوماتها وخدماتها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ومركز رعاية المتعاملين وفق معايير حكومة دبي الذكية، وأطلقت الهيئة العديد من المبادرات المبتكرة والذكية التي تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم وتسهيل حصولهم على المعلومات. وتوفر الهيئة خدمة "أشّر" للمحادثة المرئية المباشرة باستخدام لغة الإشارة، والتي تتيح الفرصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية للتواصل المباشر مع موظفي مركز الاتصال في الهيئة على مدار الساعة.



قنوات التواصل الرقمية

توفر الهيئة خدمة المحادثة الكتابية والمرئية "حياك" عبر موقعها الإلكتروني، وتتيح "حيّاك" الدردشة الكتابية وخيار الاتصال بالفيديو للتواصل مباشرة مع مركز رعاية المتعاملين على مدار الساعة.



كيف كانت استجابة المتعاملين لهذه المبادرة؟



كما ذكرت، فإن الهيئة انتهت من تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية في عام 2014. ومنذ ذلك الحين، نعمل على نشر الوعي بين المتعاملين بمزايا الخدمات الذكية، وازدادت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة تدريجياً حيث بلغت 98% في الربع الثاني 2020 أي أن 2% فقط من المتعاملين لا يستخدمون الخدمات الذكية. وأسهمت الخدمات الذكية التي توفرها الهيئة في تحقيقها للمركز الأول في دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2019 التي أجراها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بنسبة 90.1%، كما حققت الهيئة نسبة 95.7% في مؤشر السعادة اللحظي لدبي الذكية. كما حصلت الهيئة على أعلى نسبة على مستوى العالم في تجربة المتعاملين لعام 2020 بنسبة (99.7%) وفق المعهد الدولي لتجربة المتعاملين.