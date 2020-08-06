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الخميس 6 Aug 2020 06:30 م

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شاهد لقطات تظهر صعوبة حرق مادة نترات الأمونيوم

تظهر لقطات فيديو قديمة أن حرق نترات الأمونيوم ليست بالعملية السهلة فهو لايشكل خطر اندلاع حريق إلا في ظروف خاصة جدا لأنها مواد مؤكسدة تسهل الاحتراق بتقديم الاكسجين للمواد القابلة للاشتعال لكن بظروف معينة يمكن أن تنفجر كونها ذات طاقة كامنة قوية مثل الوقود

شاهد لقطات تظهر صعوبة حرق مادة نترات الأمونيوم
وصفة الكارثة هي تكديس المادة الخطرة فوق بعضها مما يولد ضغطا على المادة التي تتميز بطاقة كامنة تستدعي عدم تعرضها للضغط في أماكن محصورة مع ارتفاع درجات الحرارة

يمكن للماء الساخن أو أي سائل تشرب بمادة نترات الأمونيوم أن يشتعل بملامسة القماش أو الخشب بحسب دليل تخزين هذه المادة لدى هيئة السلامة في وزارة التعدين في حكومة غرب أستراليا وفي حال تشربت مواد أخرى لحبيبات نترات الأمونيوم يمكن أن تشتعل بمجرد ملامستها أسطح ساخنةولا يمكن إطفاء حرائق نترات الأمونيوم بطرق خنق الأكسجين أو الهواء لأنها غنية بالأكسجين فلا ينفع إلا الماء لحرائق هذه المادة فيما لا تفويد مواد الاطفاء الأخرى مثل البودرة الجافة ومطافىء الرغوة.

وفي حال تم تسخين نترات الأمونيوم في مكان مفتوح فسوف تتحلل  كليا وتصدر غازات وبخار أبيض بشكل مضبوط قابل للتحكم به، ويصعب تفجير نترات الأمونيوم النقية زلا يمكن لشرارة أو التعامل العنيف بإسقاط اكياس الماد أو صدمها أو الاحتكاك أن تسبب انفجارًا. 

(لقطة للتخزين بطريقة تراعي شروط السلامة - بحسب الدليل الارشادي الاسترالي)

(لقطة لحدادين أمام أكياس نترات الأمونيوم في ميناء بيروت وكانت تتكدس فوق بعضها بأماكن ضيقة)

بحسب الدليل المذكور فإن تفاعلات تحلل نترات الأمونيوم تزيد احتمال انفجارها في حال ارتفاع درجة الحرارة مع الشوائب وتعرضها للضغط في أماكن محصورة عند تكدسها ضمن أكياس متلاصقة. فحين تسخن تتحول إلى كتل سائلة تتمدد لكن عند انحشارها في مكان ما مثل أنابيب التفريغ مستودعات ضيقة يمكنها أن تنفجر، ولا يؤدي تسخين أو حرق نترات الأمونيوم إلى انفجارها مالم تكن محصورة ضمن حيز ضيق وكان هناك تكدس بأماكن ضيقة. وحصلت حرائق عديدة لنترانت الأمونيوم دون وقوع انفجارات.

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