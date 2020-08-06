شاهد لقطات تظهر صعوبة حرق مادة نترات الأمونيوم

يمكن للماء الساخن أو أي سائل تشرب بمادة نترات الأمونيوم أن يشتعل بملامسة القماش أو الخشب بحسب دليل تخزين هذه المادة لدى هيئة السلامة في وزارة التعدين في حكومة غرب أستراليا وفي حال تشربت مواد أخرى لحبيبات نترات الأمونيوم يمكن أن تشتعل بمجرد ملامستها أسطح ساخنةولا يمكن إطفاء حرائق نترات الأمونيوم بطرق خنق الأكسجين أو الهواء لأنها غنية بالأكسجين فلا ينفع إلا الماء لحرائق هذه المادة فيما لا تفويد مواد الاطفاء الأخرى مثل البودرة الجافة ومطافىء الرغوة.

وفي حال تم تسخين نترات الأمونيوم في مكان مفتوح فسوف تتحلل كليا وتصدر غازات وبخار أبيض بشكل مضبوط قابل للتحكم به، ويصعب تفجير نترات الأمونيوم النقية زلا يمكن لشرارة أو التعامل العنيف بإسقاط اكياس الماد أو صدمها أو الاحتكاك أن تسبب انفجارًا.

(لقطة للتخزين بطريقة تراعي شروط السلامة - بحسب الدليل الارشادي الاسترالي)

(لقطة لحدادين أمام أكياس نترات الأمونيوم في ميناء بيروت وكانت تتكدس فوق بعضها بأماكن ضيقة)

بحسب الدليل المذكور فإن تفاعلات تحلل نترات الأمونيوم تزيد احتمال انفجارها في حال ارتفاع درجة الحرارة مع الشوائب وتعرضها للضغط في أماكن محصورة عند تكدسها ضمن أكياس متلاصقة. فحين تسخن تتحول إلى كتل سائلة تتمدد لكن عند انحشارها في مكان ما مثل أنابيب التفريغ مستودعات ضيقة يمكنها أن تنفجر، ولا يؤدي تسخين أو حرق نترات الأمونيوم إلى انفجارها مالم تكن محصورة ضمن حيز ضيق وكان هناك تكدس بأماكن ضيقة. وحصلت حرائق عديدة لنترانت الأمونيوم دون وقوع انفجارات.