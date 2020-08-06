سيجارة قد تكون وراء حريق كبير في السوق الشعبي بعجمان

أعلنت شرطة عجمان عن اندلاع حريق في السوق الشعبي بامارة عجمان، متسببا بسقوط أجزاء من المبنى واحتراقه بالكامل. وصرح اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أن وحدات الدفاع المدني و25 من سيارات الشرطة والاسعاف الوطني حققت زمن قياسي في سرعة الاستجابة بالوصول خلال 3 دقائق فقط، وحالت دون تأثر المباني المجاوره له، حيث تمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق في الموقع، وقد أخلت فرق الشرطة المبنى، وتمكنت من السيطرة على الوضع وحماية أصحاب المحلات وابعاد الجميع من موقع الحريق، ما أثمر بعدم وقوع أي اصابات أو وفيات جراء الحدث، مشيرا إلى أن المبنى مغلق منذ 4 أشهر بسبب الأوضاع الراهنة لأزمة كورونا. واضاف أن عمليات التبريد جاريه حاليا في الموقع مع بدء التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق

ونقلت صحيفة البيان عن العقيد رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز للدفاع المدني في عجمان إن أسباب الحريق من الممكن أن تكون عقب سيجارة أو ترك أشياء قابلة للاحتراق في أحد المحلات أثناء أعمال الصيانة.

وجرى اخماد الحريق بفضل تكاتف جهود كل من شرطة الشارقة وفرق الدفاع المدني من دبي والشارقة وأم القيوين، وتم الوصول إلى موقع الحادث خلال 3 دقائق من وقوع الحادث، وتم إخلاء كافة المتواجدين بالقرب من مكان الحريق، كما تم السيطرة عليه تماماً في وقت قياسي وجارٍ عملية التبريد.





ولفت الزعابي إلى أنه تبين وجود مواد لحام داخل أحد المحلات من غير تصريح لأن السوق مغلق منذ 4 أشهر، حيث كان يستخدمها عمال الصيانة في السوق، الأمر الذي أدى إلى احتراق السوق بالكامل نتيجة لوجود مواد سريعة الاشتعال، إضافة إلى وجود مواد بلاستيكية داخل المحلات والكراسي البلاستيكية والفحم وكافة الأغراض التي تستخدم في الرحلات.