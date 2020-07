موجة حر تضرب الشرق الأوسط وبغداد تسجل أكثر من 51 درجة لأول مرة

ارتفعت درجات الحرارة لمستويات قياسية في منطقة الشرق الأوسط خلال موجة حر شديدة هذا الأسبوع ووصلت درجات الحرارة في بغداد إلى أعلى درجة حرارة سجلت على الإطلاق يوم الثلاثاء بحدود 51.8 درجة مئوية فيما كان الرقم القياسي السابق البالغ 123.8 درجة الذي سجل في 30 يوليو 2015 لأي يوم من أيام السنة بحسب ما نقلته واشنطن بوست.

أجبرت الحرارة الشديدة العديد من السكان إلى البقاء داخل البيوت ، وكان على الباعة الجائلين البحث عن أي ظل يمكنهم العثور عليه. مع عجز شبكة الكهرباء الحكومية ، اعتمدت العديد من المنازل على المولدات لتشغيل الثلاجات أو المراوح أو وحدات تكييف الهواء ، حيث أضافت الآلات ضجيجًا إلى شوارع المدينة الصاخبة أصلا.

Temp.Records beaten so far in Middle East: Karbala (Iraq) 52.4C,Nukhaib (Iraq) 50.4C,Baghdad (Iraq) 51.8C,Rafha (Saudi Arabia) 50.6C,Al Jouf (Saudi Arabia) 47.7C,Houche Al Oumara (Lebanon) 45.4C - New record for all Lebanon- #middleastheatwave #iraq #baghdad @arnestor— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) July 28, 2020