كَفو تلغي رسوم توصيل الوقود

أعلنت كَفو عن تغيير نموذج عملها وإلغاء رسوم توصيل الوقود في خطوة إيجابية تبعث بالتفاؤل والأمل وتعزز روح التعاون والتضامن مع أفراد المجتمع.

وفي حين يواجه الجميع تحديات عديدة ناجمة عن الأزمة الصحية العالمية كوفيد ١٩، غيّرت كَفو نموذج عملها من خلال توفير خدمة تزويد الوقود من دون أية رسوم إضافية عند الطلب دعماً وتضامناً مع مستخدميها في الإمارات، حيث بات بإمكانهم الآن الاستفادة من خدمة تعبئة الوقود بدون ملامسة وبأسعار مطابقة لأسعار محطة الوقود ومن دون الحاجة لاضاعة الوقت بالذهاب إلى محطة الوقود.

وفي هذا السياق، قال مؤسّس كَفو ورئيسها التنفيذي راشد الغرير "إن الفترة الأخيرة كانت مليئة بالتحديات علينا جميعاً بسبب تداعيات جائحة فيروس كوفيد ١٩، فقد غيّرت هذه الأزمة أسلوب حياتنا وأثّرت على كيفية ممارستنا لأعمالنا ونشاطاتنا الاجتماعية ، ولكنها منحتنا أيضاً فرصة التوقّف والتفكير مليّاً بالأمور التي يمكننا أن نوفرها لمساعدة أفراد مجتمعنا وتسهيل حياتهم اليومية."

وأضاف: "نحرص دائماً على ابتكار أساليب جديدة لتقديم خدمات متطورة وذات قيمة عالية لعملائنا وبالتالي فإننا نستمر في الابتكار والتأقلم مع التغيّرات لخدمتهم بشكل أفضل. إن التزود بالوقود يعتبر جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، وكفو ساهمت بشكل كبير في تسهيل حياة مستخدميها بفضل تجسيد فكرة توصيل الوقود عند الطلب. والآن، قررنا بإلغاء رسوم التوصيل والذي سيُساعد مستخدمينا على توفير الوقت والمال وسيجعل مهمة إعادة تعبئة الوقود أمراً في غاية السهولة والطلب بكبسة زر عبر التطبيق الذكي ."

من جهته، قال مدير عام كَفو، السيد أنطونيو الأسمر "إن العالم كلّه قد تغيّر بسبب تداعيات هذه الجائحة ، مما يحّتم على كل الشركات أن تطوّر نطاق أعمالها لتلبي احتياجات عملائها بشكل أفضل." وأضاف: "نحن ملتزمون بوضع مجتمعنا في قلب مساعينا، فقد عززنا تدابير الصحة والسلامة في أسطول شاحناتنا المتنامي لنضمن لعملائنا خدمة إعادة تعبئة الوقود بشكل آمن، فضلاً عن توفير الوقت والمال."