دبي: الدفاع المدني يواصل جهود إخماد حريق في مستودع في جبل علي

واندلع حريق في مستودعات تخزن مواد سريعة الاشتعال في منطقة جبل علي الصناعية بدبي، وتباشر فرق الدفاع المدني عمليات المكافحة حالياً.

وقال المتحدث عن الدفاع المدني في دبي أن الحريق شب صباح اليوم بحسب بلاغ ورد في جبل علي الصناعية في ثلاثة مستودعات تخزن عطور ومواد بلاستيكية، و تم الوصول الى موقع الحادث خلال 7 دقائق، ووردت على الفور إشارة من قائد الحادث بأن الحريق متطور، فانتقلت ثلاثة فرق تابعة لمراكز جبل علي، و دبي باركس، ومركز دبي الجنوب لمكافحة الحريق.