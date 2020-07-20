سراج باور تبرم اتفاقية تمويل لتـأسيس أكبر منصة تمويل الألواح الشمسية الموزعة

أبرمت سراج باور اتفاقية تمويل طويل الأمد بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تركز على قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلنت الشركة أن هذه الصفقة ستشكل أكبر منصة لتمويل الألواح الشمسية الموزعة على أسطح المباني . وتأتي هذه الصفقة تأكيداً لاستدامة نموذج عمل شركة سراج باور وجاذبية قطاع توليد الطاقة الشمسية الموزّعة كقطاع مستدام وصديق للبيئة، وتضيف إنجازاً جديداً باستكمال صفقة تمويل هي الأولى من نوعها في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط.

وتشتمل حلول الطاقة الشمسية الموزّعة أنظمة لتوليد الطاقة يمكن أن تكون متصلة أو غير متصلة بشبكة توزيع الكهرباء، ولم تكن المشاريع من هذا النوع منتشرة في الماضي بالقدر الكافي لاستقطاب التمويل اللازم، مما أدى إلى تقييد نمو القطاع في المنطقة. وللتغلب على هذا التحدي، أبرمت سراج باور شراكةً مع ابيكورب لتطوير نموذج تمويل مبتكر وطويل الأمد لمحفظة مشاريع الطاقة الشمسية الموزّعة التي تديرها سراج باور، مما يتيح لها توسيع أعمالها تقديم حلولها للشركات في مختلف القطاعات لتوفير تكاليف الكهرباء وتقليص بصمتها الكربونية.

وبهذه المناسبة، قال لوران لونجوي، الرئيس التنفيذي لشركة سراج باور: "تُعتبر شراكتنا مع ابيكورب شهادةً على جودة عملنا ومسيرتنا على مدى السنوات الخمس الماضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمهيداً للتوسع المستمر في أسواق ومناطق أخرى. ولا تزال عروضنا المتكاملة، إلى جانب المساهمين الفاعلين في الشركة وحضورنا المحلي القوي من أهم عوامل تميزنا في السوق، وتأتي صفقة التمويل الأخضر هذه لتعزز من تفوقنا على منافسينا من خلال تسريع وتيرة توسعنا. ونحن ملتزمون بضمان توفير طاقة نظيفة في جميع أنحاء المنطقة".

وفي هذا الصدد، قال د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: "يسعدنا التعاون مع سراج باور لتعزيز انتشار تقنيات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن نموذج العمل المستدام الذي تتبعه سراج باور يَعِد بمزيد من الابتكارات في مجال كفاءة توليد الطاقة، ونتطلع لأن نكون طرفاً فاعلاً في نجاحها المستقبلي."

ومن جهته، قال محمد عبدالغفار حسين، رئيس مجلس إدارة سراج باور وكريك كابيتال المحدودة: "قمنا بتأسيس سراج باور لتكون منصةً للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ولتمكين مستثمرينا من تنويع محفظاتهم الاستثمارية خارج نطاق القطاعات التقليدية والاستفادة من رؤوس أموالهم للمساهمة بشكل فاعل في التقليل من تأثير التغير المناخي. وتوفر المنصة عوائد طويلة الأمد ثابتة وجذابة للمستثمرين، وفي الوقت نفسه، تدعم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف قائلاً: "حققت شركتنا نمواً سريعاً منذ تأسيسها عام 2015، بفضل مجموعة من اللوائح التنظيمية التقدمية في دبي، التي صدرت في الوقت المناسب، فضلاً عن تفاني فريق العمل في شركة سراج باور والجهات الرائدة في اعتماد أحدث التقنيات. وتحمل السوق الكثير من الفرص والإمكانات، ونستعد حالياً للمرحلة المقبلة من مسيرة النمو الواعدة والمتسارعة والتي ستطال منطقة الشرق الأوسط ككل. وتمثل شراكتنا مع ابيكورب دليلاً دامغاً على المنهج المبتكر الذي تتبعه البنوك في التمويل وعلى حرصهم لتأدية دور أساسي في الاقتصاد الأخضر المزدهر للمنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن شركة سكوير باتون بوغز (الشرق الأوسط وأفريقيا) قامت بدور المستشار القانوني لابيكورب في هذه الصفقة، فيما قامت شركة كيلوواطسول" بدور المستشار التقني وشركة إندكس كونسلتينج بدور مستشار التأمين. كما قامت شركة واتسون فارلي آند وليامز (الشرق الأوسط) المحدودة دور المستشار القانوني لشركة سراج باور.