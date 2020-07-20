السعودية تشهد أمطار صيفية في مناطق عدة

لفتت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى صور لردارات الطقس توضح تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والتي يتوقع أن يستمر تأثيرها إلى مساء اليوم.

ونقلت صحيفة سبق عن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، توقعاته باستمرار الحالة المطرية الصيفية على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تستمر الحالة المطرية الصيفية على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران والباحة، وربما تمتد حتى #الطائف، والسحب الكاتمة تتشكل على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية.





اخر الصور لردارات الطقس توضح تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق #جازان، #عسير، #الباحة، #مكة_المكرمة والتي يتوقع أن يستمر تأثيرها إلى مساء اليوم #طقس_الصيف#نرصد_ونحمي988 pic.twitter.com/l3NgkaRUYz— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) July 20, 2020

وتابع: متوقع أن تنشط رياح البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة على شرق ووسط السعودية، وقد تثير بعض #الغبار.

