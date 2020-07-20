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الأثنين 20 Jul 2020 11:15 ص

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السعودية تشهد أمطار صيفية في مناطق عدة

أمطار مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والتي يتوقع أن يستمر تأثيرها إلى مساء اليوم.

السعودية تشهد أمطار صيفية في مناطق عدة

لفتت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى صور لردارات الطقس توضح تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والتي يتوقع أن يستمر تأثيرها إلى مساء اليوم.

ونقلت صحيفة سبق عن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، توقعاته باستمرار الحالة المطرية الصيفية على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تستمر الحالة المطرية الصيفية على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران والباحة، وربما تمتد حتى #الطائف، والسحب الكاتمة تتشكل على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية.

وتابع: متوقع أن تنشط رياح البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة على شرق ووسط السعودية، وقد تثير بعض #الغبار.

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