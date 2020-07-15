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الأربعاء 15 Jul 2020 07:00 م

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إثيوبيا تبدأ بملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق

أديس أبابا (رويترز) - قال وزير المياه الإثيوبي يوم الأربعاء إن إثيوبيا بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق بعد يوم من فشل محادثات مع السودان ومصر بشأن بناء السد وتشغيله.

إثيوبيا تبدأ بملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق
صورة بالأقمار الصناعية تظهر سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق في إثيوبيا يوم 26 يونيو حزيران 2020.
إثيوبيا تبدأ بملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق
إثيوبيا تبدأ بملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق


وقال الوزير سيليشي بيكيلي في تصريحات بثها التلفزيون ”بناء السد وملء الخزان يسيران جنبا إلى جنب“.

وفشلت يوم الثلاثاء المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل لاتفاق بشأن تنظيم تدفق المياه من السد.

ويمثل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه، في الوقت ذاته، أجج القلق في القاهرة من تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلا من النيل، التي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.

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