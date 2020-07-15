تأخير صفقة أرامكو للكيماويات يضرب أسهم ريلاينس إندستريز

تأخرت صفقة ريلاينس إندستريز ليمتد لبيع حصة في شركة النفط إلى أرامكو السعودية ، مما دفع أسهم التكتل الهندي إلى الانخفاض في ذات اليوم الذي أعلن فيه رئيسها عن صفقة بقيمة 4.5 مليار دولار مع جوجل.

وقال موكيش أمباني ، رئيس شركة ريلاينس، للمساهمين يوم الأربعاء "بسبب الظروف غير المتوقعة في سوق الطاقة ووضع جائحة كوفيد 19 ، لم تسر الصفقة وفقًا للجدول الزمني الأصلي". "ومع ذلك ، فإننا في ريلاينس نقدر علاقتنا الطويلة مع أرامكو السعودية على مدى عقدين ونلتزم بشراكة طويلة الأمد."



وانخفضت أسهم ريلاينس بنسبة 3.9٪ في مومباي ، وهو أكبر انخفاض منذ 14 مايو. وكان أمباني أعلن العام الماضي أن أرامكو السعودية ستستحوذ على حصة 20٪ في شركة ريلاينس للتكرير والبتروكيماويات ، وتقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار.