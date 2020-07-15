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الأربعاء 15 Jul 2020 03:00 م

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تأخير صفقة أرامكو للكيماويات يضرب أسهم ريلاينس إندستريز

بلومبرغ: انخفضت أسهم ريلاينس بنسبة 3.9٪ في مومباي ، وهو أكبر انخفاض منذ 14 مايو بعد تأجيل صفقة أرامكو

تأخير صفقة أرامكو للكيماويات يضرب أسهم ريلاينس إندستريز

تأخرت صفقة ريلاينس إندستريز ليمتد لبيع حصة في شركة النفط إلى أرامكو السعودية ، مما دفع أسهم التكتل الهندي إلى الانخفاض في ذات اليوم الذي أعلن فيه رئيسها عن صفقة بقيمة 4.5 مليار دولار مع جوجل.
وقال موكيش أمباني ، رئيس شركة ريلاينس، للمساهمين يوم الأربعاء "بسبب الظروف غير المتوقعة في سوق الطاقة ووضع جائحة كوفيد 19 ، لم تسر الصفقة وفقًا للجدول الزمني الأصلي". "ومع ذلك ، فإننا في ريلاينس نقدر علاقتنا الطويلة مع أرامكو السعودية على مدى عقدين ونلتزم بشراكة طويلة الأمد."


وانخفضت أسهم ريلاينس بنسبة 3.9٪ في مومباي ، وهو أكبر انخفاض منذ 14 مايو. وكان أمباني أعلن العام الماضي أن أرامكو السعودية ستستحوذ على حصة 20٪ في شركة ريلاينس للتكرير والبتروكيماويات ، وتقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار.

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