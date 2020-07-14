شاهد غودزيلا أضخم سحابة رملية في التاريخ تعبر المحيط الأطلسي باتجاه أمريكا لتنشر فوائد مذهلة

رغم أن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية الأوروبية مثيرة للخوف، إلا أن هذه السحابة يمكن أن تكون في الواقع خبراً جيداً. فبحسب الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، يمكن لهذه الغيمة أن تمنع تكون الأعاصير أو أن تحد من التأثير المدمّر لها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للغبار أن يشكل مصدراً لغذاء الغابات الاستوائية بالمعادن والأملاح فضلا عن العوالق النباتية، أي النباتات البحرية الصغيرة التي تطفو بالقرب من سطح المحيط بحسب ناشونال جيوغرافيك. ويشر تقرير إلى أنها بمثابة سماد للغابات الاستوائية والأحياء البحرية أيضا

ووصلت طلائع هذه السحابة إلى بورتو ريكو حيث قطعت 5000 ميل عبورا من الصحراء الأفريقية فوق الأطلسي.

وقال خوسيه روبييرا خبير الأرصاد الجوية في كوبا إن كثافة سحابة الغبار الحالية فوق كوبا "أعلى بكثير من المستويات الطبيعية" مضيفا "ستكون كثافة الغبار فوق العاصمة الأقوى غدا".

وفي هافانا، قال العالم أوجينيو موخينا إن هذه الظاهرة "تسبب تدهورا ملحوظا في جودة الهواء" موضحا أن سحب الغبار محملة بمواد "ضارة للغاية لصحة الإنسان". وذكر من هذه المواد "معادن مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور والسيليكون والزئبق". وقال إن الغيوم تحمل أيضا "الفيروسات والبكتيريا والفطريات والعث الممرض والمكورات العنقودية والملوثات العضوية".

تحمل السحابة الرملية عادة حوالي 180 مليون طن من الغبار الغني بالمعادن من أراضي الصحراء القاحلة في أفريقيا وتحلق آلاف الأميال في اتجاه الريح ، لكن حجم سحابة الرمال هذا العام لافت للنظر لأنه يبدو أنه الأكثر سمكًا والأكثر كثافة في العبور منذ بداية المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية في عام 1979. كما أنه يحمل أطنانًا من الجسيمات الدقيقة المهيجة للرئتين نحو أمريكا الشمالية ، حيث تكون أمراض الجهاز التنفسي المزمنة أسبابًا مهمة في الإعاقة والوفاة.

تجمعت كتلة الغبار لأول مرة بهذا الحجم الهائل والذي يعد غير مسبوقا في التاريخ مما دفع بالباحثين لأطلاق اسم "غودزيلا" على هذه الكتلة الرملية التي تعبر الآن المحيط الأطلسي متجهة صوب القارة الأمريكية الشمالية والكاريبي.

وبحسب مراكز الأبحاث التي تجمع بيانات متنوعة عن السحب الرملية، تعتبر "غودزيلا" الأضخم على الإطلاق وهي أكبر بنسبة 60 إلى 70٪ من المتوسط المعروف.

لكن كل قبضة من الغبار تؤثر على علم الأحياء والمناخ في أماكن غالبًا ما تكون على بعد آلاف الأميال من المصدر.

وغالباً ما تكون الأجزاء التي تشكل عمود غبار الصحراء غنية بالحديد والفوسفور. يحتاج نمو كل من النباتات البرية والعوالق النباتية في البحر إلى هذه العناصر الغذائية. عندما يسقط الغبار من السحابة ويهبط على سطح المحيط المشمس ، فإنه يقوم بتخصيب المخلوقات التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي التي تعيش هناك ، والتي غالبًا ما تكون شرهة للعناصر المعدنية في الغبار. وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن أكثر من 70 في المائة من الحديد المتاح للكائنات السطحية في المحيط الأطلسي تأتي من غبار الصحراء.

الغبار يقوم بنفس المهمة في منطقة الأمازون. تعد الغابات المطيرة واحدة من أكثر الأماكن المنتجة بيولوجيًا في العالم ، ولكن التربة التي تثبت أشجار الغابة في مكانها منخفضة بشكل ملحوظ في بعض العناصر الحاسمة للنمو - خاصة الفوسفور. لا تحتوي تربة الغابة على ما يكفي لدعم وفرة الحياة التي تنبثق منها ، ومن السمات الرئيسية لموئل الغابات المطيرة - المطر - إزالة أي فوسفور غير مستخدم بالسرعة التي تظهر بها وهنا يلعب غبار الصحراء الأفريقيا دورا بالغ الأهمية في سلامة غابات الأمازون.