صور الأقمار الاصطناعية تظهر امتلاء سد النهضة الاثيوبي بالمياه

تظهر صور الأقمار الاصطناعية الجديدة امتلاء الخزان وراء سد إثيوبيا الكهرومائي المتنازع عليه في البداية ، ولكن محلل يقول إنه من المحتمل أن يكون بسبب الأمطار الموسمية بدلاً من الإجراءات الحكومية.

تأتي هذه الصور في مرحلة انتهت أمس فيها المحادثات دون اتفاق بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان في محادثات أخيرة حول المشروع المثير للجدل يوم . وقالت إثيوبيا إنها ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ قيمته 4.6 مليار دولار هذا الشهر حتى من دون اتفاق ، وهو ما سيزيد من حدة التوترات.

غير أن ويليام دافيسون ، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ، قال لوكالة أسوشيتد برس إن الخزان المتضخم ، الذي التقطه القمر الاصطناعي سينتينل -1 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في الصور في 9 يوليو ، من المحتمل أن يكون "دعمًا طبيعيًا للمياه خلف السد" خلال موسم الأمطار هذا. يوم الثلاثاء.

وأضاف بالقول:"حتى الآن ، على حد علمي ، لم يكن هناك أي إعلان رسمي من إثيوبيا أن جميع قطع البناء اللازمة لإكمال إغلاق جميع المنافذ والبدء في حجز المياه في الخزان"؟