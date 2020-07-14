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الثلاثاء 14 Jul 2020 12:45 م

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مخاوف من كارثة تسرب مليون غالون وقود في مدمرة أمريكية توقف عمليات رشها بالماء

مليون غالون من الوقود تحملها السفينة التي يبلغ طولها 255 مترا، تتسبب بإيقاف مطافئ سان دييغو عمليات رش المياه في السفينة خوفا من غرقها.

مخاوف من كارثة تسرب مليون غالون وقود في مدمرة أمريكية توقف عمليات رشها بالماء

الأميرال فيليب سوبيك من البحرية الأميركية قال إن درجة الحرارة وصلت إلى ألف درجة مئوية مما تسبب بصهر وإنهيار صاري المدمرة وتعطيل محتملة لجزيرة التحكم المركزية فيها التي تشغل المدمرة، كما أوقفت عمليات رش السفينة بالماء خوفا من غرقها.

وأشارت شبكة سي بي إس إلى قول الأميرال فيليب سوبيك في البحرية إن موادا قابلة للإشتعال كانت مخزنة هي وراء اندلاع الحريق في وقت كانت أجهزة السيطرة على الحريق متوقفة بسبب أعمال الصيانة فيها.

وأشار مراسل أسوشيتد برس إلى أن المدمرة مالت إلى أحد جوانبها مما يثير مخاوف من غرقها وهو الأمر الذي دفع ألى توقف فرق الإطفاء عن رش الحريق بالماء بعد أن تجمعت كميات كبيرة منه داخل السفينة.

وكان حريق قد شب صباح الأجد بالمدمرة بعد دوّى الانفجار الذي لا تزال أسبابه مجهولة، في وقت كان هناك 160 بحّارًا موجودين على متن السفينة. ووفقًا لقوات البحريّة الأميركيّة، أصيب 17 بحّارًا وأربعة مدنيّين بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى صباح السبت. لكن الحصيلة اليوم تشير إلى إصابة 36 بحارا و  23 شخص مدني معظمهم أصيبوا في جهود إخماد الحريق.


الأميرال فيليب سوبيك من البحرية الأميركية قال انه لا توجد ذخائر على متن السفينة، رغم أنها تحمل مليون غالون من الوقود، وأوقفت مطافئ سان دييغو عمليات رش المياه في السفينة خوفا من غرقها.

وتشير التقارير إلى تحذير من الخروج أو فتح النوافذ بسبب الأبخرة السامة التي تؤثر على جودة الهواء حتى بلدة فيسيتا على مسافة 40 ميل من الحريق. ووفقًا لعدد من الشّهادات التي نقلتها وسائل الإعلام، فقد سُمع دويّ انفجار قبل اندلاع الحريق على متن السفينة.

وحذرت دائرة سان دييغو للتحكم في تلوث الهواء من أن تركيزات الجسيمات الدقيقة قد تصل إلى مستويات غير صحية في بعض المناطق، مشددة على المواطنين ضرورة الحد من التعرض لتلك الجسيمات والبقاء في منازلهم إن أمكن.


وكانت قوات البحرية الامريكية ذكرت إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما وقع الانفجار ولا يزال العمل جاريا على إخماد النيران، الا ان رئيس

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