مخاوف من كارثة تسرب مليون غالون وقود في مدمرة أمريكية توقف عمليات رشها بالماء

الأميرال فيليب سوبيك من البحرية الأميركية قال إن درجة الحرارة وصلت إلى ألف درجة مئوية مما تسبب بصهر وإنهيار صاري المدمرة وتعطيل محتملة لجزيرة التحكم المركزية فيها التي تشغل المدمرة، كما أوقفت عمليات رش السفينة بالماء خوفا من غرقها.

وأشارت شبكة سي بي إس إلى قول الأميرال فيليب سوبيك في البحرية إن موادا قابلة للإشتعال كانت مخزنة هي وراء اندلاع الحريق في وقت كانت أجهزة السيطرة على الحريق متوقفة بسبب أعمال الصيانة فيها.

وأشار مراسل أسوشيتد برس إلى أن المدمرة مالت إلى أحد جوانبها مما يثير مخاوف من غرقها وهو الأمر الذي دفع ألى توقف فرق الإطفاء عن رش الحريق بالماء بعد أن تجمعت كميات كبيرة منه داخل السفينة.

This is a comparison of the USS Bonhomme Richard from yesterday to today. In the top picture you can see the ship listing (tilting) due to water being dropped on and pumped in to fight the fire. The bottom picture shows what it looks like this morning. @CBS8 pic.twitter.com/YhCPyhztB6— Chris Gros (@ChrisNews8) July 14, 2020