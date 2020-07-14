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الثلاثاء 14 Jul 2020 12:15 م

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شاهد استمرار محاولة إخماد الحريق في المدمرة الأمريكية يو إس إس بونوم ريتشارد

حريق ضخم ما زال مشتعلا على ظهر السفينة الحربية بونهوم ريتشارد منذ صباح السبت. ولا تزال جهود إخماد الحريق الذي اندلع أول أمس على متن السفينة الحربيّة الهجوميّة يو إس إس بونوم ريتشارد التي كانت تخضع لأعمال صيانة في القاعدة البحريّة في سان دييغو. وانتشرت قوارب الإطفاء حول السفينة وعمدت إلى مكافحة الحريق بخراطيم المياه.

شاهد استمرار محاولة إخماد الحريق في المدمرة الأمريكية يو إس إس بونوم ريتشارد
شاهد استمرار محاولة إخماد الحريق في المدمرة الأمريكية يو إس إس بونوم ريتشارد
شاهد استمرار محاولة إخماد الحريق في المدمرة الأمريكية يو إس إس بونوم ريتشارد
شاهد استمرار محاولة إخماد الحريق في المدمرة الأمريكية يو إس إس بونوم ريتشارد
شاهد استمرار محاولة إخماد الحريق في المدمرة الأمريكية يو إس إس بونوم ريتشارد
شاهد استمرار محاولة إخماد الحريق في المدمرة الأمريكية يو إس إس بونوم ريتشارد
شاهد استمرار محاولة إخماد الحريق في المدمرة الأمريكية يو إس إس بونوم ريتشارد
شاهد استمرار محاولة إخماد الحريق في المدمرة الأمريكية يو إس إس بونوم ريتشارد
شاهد استمرار محاولة إخماد الحريق في المدمرة الأمريكية يو إس إس بونوم ريتشارد
شاهد استمرار محاولة إخماد الحريق في المدمرة الأمريكية يو إس إس بونوم ريتشارد

ودوّى الانفجار الذي لا تزال أسبابه مجهولة، في وقت كان هناك 160 بحّارًا موجودين على متن السفينة. ووفقًا لقوات البحريّة الأميركيّة، أصيب 17 بحّارًا وأربعة مدنيّين بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى صباح السبت. لكن الحصيلة اليوم تشير إلى إصابة 36 بحارا و  23 شخص مدني معظمهم أصيبوا في جهود إخماد الحريق.

وتشير التقارير إلى تحذير من الخروج أو فتح النوافذ بسبب الأبخرة السامة التي تؤثر على جودة الهواء. ووفقًا لعدد من الشّهادات التي نقلتها وسائل الإعلام، فقد سُمع دويّ انفجار قبل اندلاع الحريق على متن السفينة.

وكانت قوات البحرية الامريكية ذكرت إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما وقع الانفجار ولا يزال العمل جاريا على إخماد النيران، الا ان رئيس 

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