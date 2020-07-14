شاهد استمرار محاولة إخماد الحريق في المدمرة الأمريكية يو إس إس بونوم ريتشارد

ودوّى الانفجار الذي لا تزال أسبابه مجهولة، في وقت كان هناك 160 بحّارًا موجودين على متن السفينة. ووفقًا لقوات البحريّة الأميركيّة، أصيب 17 بحّارًا وأربعة مدنيّين بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى صباح السبت. لكن الحصيلة اليوم تشير إلى إصابة 36 بحارا و 23 شخص مدني معظمهم أصيبوا في جهود إخماد الحريق.

لليوم الثاني على التوالي، استمرار محاولة إخماد الحريق في المدمرة الأمريكية يو إس إس بونوم ريتشارد pic.twitter.com/mOxwIvMQ7x— Samer (@SamerMohamid) July 14, 2020

وتشير التقارير إلى تحذير من الخروج أو فتح النوافذ بسبب الأبخرة السامة التي تؤثر على جودة الهواء. ووفقًا لعدد من الشّهادات التي نقلتها وسائل الإعلام، فقد سُمع دويّ انفجار قبل اندلاع الحريق على متن السفينة.

وكانت قوات البحرية الامريكية ذكرت إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما وقع الانفجار ولا يزال العمل جاريا على إخماد النيران، الا ان رئيس