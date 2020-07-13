دبي: انفجار ناتج عن تسرب غاز يلحق أضرارا بمطعم ومتاجر وسيارات في القصيص

وأشار بيان لشرطة دبي إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات في الحادث لكن موقعان قريبان وصيدلية، وصالون تجميل ، وثلاث سيارات لأضرار بالغة في الموقع.



في حوالي الساعة الرابعة من ساعات الصبح الباكر اليوم دوى صوت انفجار فيما تلقت غرفة القيادة والسيطرة بشرطة دبي مكالمة طوارئ تفيد بانفجار في مطعم كان مغلقا خلال ذلك الوقت بالقرب من شارع دمشق في القصيص.

وأرسلت دوريات إلى الموقع لتأمين المحيط والعمل معًا لساعات مع الدفاع المدني في دبي لإجلاء سكان المبنى المكون من طابقين كإجراء وقائي.

أكد نائب مدير مركز شرطة القصيص في دبي، العميد عبد الحليم الهاشمي، أن تسرب غاز هو ما أدى إلى حدوث انفجار في مطعم في منطقة اختصاص المركز قرب شارع دمشق دون وقوع أي إصابات بشرية وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن تسرب غاز. وأكد أن إدارة مسرح الجريمة بالإدارة العامة للطب الشرعي وعلم الجريمة بدبي تعد التقرير النهائي عن الحادث وسببه بعد جمع الأدلة من مكان الحادث.

وحث الهاشمي أصحاب المطاعم على الحفاظ على أنظمة الأمن والسلامة في المطاعم وإجراء صيانة دورية للأنابيب وأجهزة الكشف عن الغاز خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.