ويز إير أبوظبي تحلق إلى 6 وجهات في أكتوبر

أعلنت شركة "ويز إير أبوظبي" الناقل الوطني الأحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن بدء تسيير رحلات جديدة على متن طائرتين حديثتين من طراز "إيرباص A321neo"، إلى 6 وجهات انطلاقاً من #أبوظبي وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2020.

وتأسست ويز إير، سادس ناقل وطني بدولة الإمارات العربية باتفاقية أبرمت بين "ويز إير" والشركة القابضة (ADQ) بشأن تأسيس شركة "ويز إير أبوظبي" للطيران الاقتصادي بصفتها شركة طيران محلية مشتركة، وأولى شركات الطيران التابعة لها خارج أوروبا، لتنطلق بموجبها عمليات الشركة في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن المقرر أن تعمل ويز إير على تسيير رحلات جوية إلى وجهات تشمل وسط وشرق وغرب أوروبا، إلى جانب شبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على المدى البعيد.

تتوفر إمكانية حجز الرحلات عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com

وأعلنت شركة "ويز إير" مؤخراً عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية شملت الالتزام بترك مسافة إضافية بين الركاب أثناء صعودهم الطائرة، وتعزيز الإجراءات الخاصة بالحفاظ على نظافة وتعقيم الطائرات بما يضمن توفير ظروف صحية وآمنة، وذلك في إطار حرصها على سلامة المسافرين باعتبارها من أولوياتها الرئيسية.