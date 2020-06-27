السودان ومصر يقولان إثيوبيا لن تبدأ في ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق خلال أسبوعين



وثمن آبي أحمد علي، رئيس وزراء إثيوبيا، مساء الجمعة، نتائج اجتماعه عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، بشأن قضية سد النهضة.

وقال آبي أحمد، في تغريدة عبر "تويتر": "محادثات مثمرة للحلول الأفريقية بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي".

Our continental organisation, with a Pan-African spirit, is the right space to dialogue on issues that are of value to #Africa. The #GERD offers all stakeholders the opportunity for unprecedented economic growth and mutual development. 1/2 pic.twitter.com/WJrqUjEC3q— Abiy Ahmed Ali (@AbiyAhmedAli) June 26, 2020

وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة".وذكرت الرئاسة المصرية أيضا في بيان أن إثيوبيا لن تتخذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان السد وذلك عقب قمة عبر الإنترنت جمعت زعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الذي يرأس الاتحاد الأفريقي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قوله إن الزعماء اتفقوا على استئناف المحادثات التي توقفت الأسبوع الماضي مضيفا أن المفاوضات ستستأنف من خلال لجنة فنية.

ومع إصرار إثيوبيا على استغلال الأمطار الموسمية للبدء في ملء خزان السد الشهر المقبل، ناشدت القاهرة مجلس الأمن الدولي وذلك في تحرك دبلوماسي أخير.

ويعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا جلسة عامة يوم الاثنين بناء على طلب الولايات المتحدة التي أيدت دعوة مصر والسودان للمجلس للمساعدة في حل الأزمة.

وتقول إثيوبيا إن مشروع الطاقة الكهرومائية، الذي يتكلف أربعة مليارات دولار وتبلغ طاقته 6450 ميجاوات، ضروري لتنميتها الاقتصادية.

كما قالت الرئاسة المصرية في بيان يوم الجمعة عقب اجتماع لمصر وإثيوبيا والسودان ورئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو إنه تم التوافق على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق.

وقال البيان ”تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية“.

وأضاف أن ذلك يهدف إلى ”الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار“.