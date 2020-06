السودان ومصر يقولان إثيوبيا لن تبدأ في ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق خلال أسبوعين

وثمن آبي أحمد علي، رئيس وزراء إثيوبيا، مساء الجمعة، نتائج اجتماعه عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، بشأن قضية سد النهضة.

وقال آبي أحمد، في تغريدة عبر "تويتر": "محادثات مثمرة للحلول الأفريقية بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي".

Our continental organisation, with a Pan-African spirit, is the right space to dialogue on issues that are of value to #Africa. The #GERD offers all stakeholders the opportunity for unprecedented economic growth and mutual development. 1/2 pic.twitter.com/WJrqUjEC3q— Abiy Ahmed Ali (@AbiyAhmedAli) June 26, 2020