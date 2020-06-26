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الجمعة 26 Jun 2020 11:45 م

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مبادلة تقدم عرضا لمصفاة بتروبراس في باهيا

(رويترز) - قال شخصان مطلعان يوم الجمعة إن شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي قدمت يوم الخميس عرضا ملزما لمصفاة بتروليو برازيليرو (بتروبراس) الكائنة في ولاية باهيا بشمال شرق البرازيل.

مبادلة تقدم عرضا لمصفاة بتروبراس في باهيا


المصفاة البالغة طاقتها 330 ألف برميل يوميا، والمعروفة باسم آر.إل.إيه.إم هي الأولى من مجموعة تضم ثماني وحدات من هذا النوع تعتزم شركة إنتاج النفط الخاضعة لسيطرة الدولة بيعها لتقليص الديون وفتح أحد أكبر أسواق الوقود في العالم أمام المستثمرين الأجانب.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أطراف فعالة أخرى، مثل سينوبك الصينية ومجموعة إيسار الهندية، قدمت عروضا.

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