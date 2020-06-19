الأحد القادم أول كسوف للشمس هذا العام وسيكون مرئيا جنوب السعودية واليمن وسلطنة عمان

يشهد النصف الشرقي من الكرة الأرضية صباح يوم الأحد، -21 يونيو 2020- أول كسوف للشمس هذا العام يرصد حلقياً في شريط ضيق اقصى جنوب وجنوب شرق السعودية واليمن وسلطنة عُمان في حين يشاهد جزئياً بنسب متفاوتة في مساحات واسعة من الوطن العربي بحسب موقع ناسا الذي يقدر مسار قابلية مشاهدة الكسوف .

ونقلت تقارير صحفية أن الكسوف جزئياً سيرصد في العواصم العربية بنسب متفاوتة ، ففي ابوظبي (87.3%)، القاهرة (34.3%) ، المنامة (75.0%) ، الكويت (61.3%) ، مسقط (97.6%) ، القدس (35.6 %) ، عمّان (36.1%) ، صنعاء (97.2%)، بغداد (44.5%) ، دمشق (33.1%) ، بيروت ( 31.2 % ) ، الدوحة (79.8%) ، طرابلس (09.6%) ، الخرطوم (75.7%) ، تونس (03.1%) ، الجزائر (00.4%) ، مقديشو (54.2%) ، جيبوتي ( 89.3%) ، موروني ( 17.9 %) .

وتوضح الجمعية الفلكية بجدة مسار الكسوف الحلقي، والذي سيبدأ في موقع بالقرب من مدينة (ايمبغوندا) شمال شرق جمهورية الكونغو عند الساعة (04:47 ص بتوقيت غرينتش) ومن هناك سيتجه الكسوف الحلقي شرقاً ليعبر جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان واثيوبيا واريتريا قبل عبور البحر الأحمر إلى جنوب شبة الجزيرة العربية، ثم سيغادر إلى خليج عُمان متجهاً نحو جنوب باكستان وشمال الهند وبعد ذلك إلى الصين قبل أن يصل تايوان، ومن ثم سيغادر نحو بحر الفلبين على أن ينتهي الكسوف الحلقي عند الساعة (08:47 ص بتوقيت غرينتش) مع غروب الشمس فوق المحيط الهادي بعد رحلة ستستمر 3 ساعات و 45 دقيقة.

وقالت الجمعية: إن من أفضل الأماكن لرصد هذا الكسوف الحلقي سلطنة عُمان كخيار مثالي بالنسبة لأحوال الطقس وجمال البلاد والخيار الآخر هضبة التبت جنوب الصين بسبب ارتفاعها ودرجات الحرارة المناسبة في حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم.

محلياً سيشاهد الكسوف في شكله الحلقي في عدد من المواقع جنوب وجنوب شرق المملكة تشمل الخرخير حيث سيغطى قرص الشمس عند الذروة العظمى للكسوف الحلقي بنسبة (97.9%) وهجرة عرده الحدودية مع سلطنة عمان بنسبة (98.1%).

بالإضافة لبعض المدن والقرى سيكون فيها الكسوف جزئياً بنسبة كبيرة لقربها من مسار الكسوف الحلقي وتشمل مدينة الوديعة (96.7%)، مدينة شروره (96.1%) قرية ذعبلوتن على الحدود العمانية (95.8%) ، أم الملح ( 96.7 %) ، قرية السحمة (95.2%)، الا انه كلما اتجهنا شمالاً وابتعدنا على مسار الكسوف الحلقي ستقل نسبة الكسوف الجزئي لتصل 40 % في أقصى شمال المملكة.