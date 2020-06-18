بلومبيرغ: أرامكو تلغي مئات الوظائف مع ركود أسواق النفط

زعم تقرير من بلومبرغ أن شركة أرامكو السعودية بدأت بتسريح مئات الموظفين في مساع لتقليص النفقات بعد تراجع أسعار النفط بحسب مصادر مطلعة.

ويضيف التقرير أن أرامكو ستسرح أجانب في العديد من أقسامها بعد أن تم تبليغ الموظفين الذين تبلغوا بالتسريح مطلع الاسبوع الجاري ورفضوا ذكر أسمائهم لخصوصية المعلومات.

وأشار بيان أرامكو ردا على استفسار حول ذلك، إلى أنها تتكيف مع بيئة الأعمال المعقدة للغاية والمتغيرة بسرعة، ولن تقدم الشركة "معلومات عن تفاصيل أي اجراء هذه المرة ولكن كل اجراءاتنا تسهم في توفير المرونة وتعزيز القدرة التنافسية، مع التركيز على النمو في المدى الطويل".".

وتوظف الشركة نحو 80 ألف شخص، وتتبع سياسة تسريح للموظفين دوريا كل سنة ، لكن الإجراء هذا العام أكبر من المعتاد، بحسب المصادر.

وتراجعت أرباح أرامكو في الربع الأول بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي إلى 62.5 مليار ريال (16.6 مليار دولار)، حيث تسببت تدابير الإغلاق المصاحبة لفيروس كورونا في انهيار الطلب على النفط.

وزاد خام برنت بأكثر من الضعف منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي مع إعادة فتح الاقتصاد في العديد من الدول. لكنه بقي عند سعر 41 دولارا للبرميل، ولا يزال منخفضا بنسبة 37 بالمئة عما كان عليه مطلع العام، مما يسبب ضغوطا كبيرة على المنتجين على مستوى العالم.

وخفضت أرامكو الإنفاق الرأسمالي لهذا العام إلى ما بين 25 مليار دولار و30 مليار دولار من الموازنة الأولية البالغة 40 مليار دولار، كما ستجري مراجعة للإنفاق في 2021.

وفي ذات الوقت، يتضح أن الشركة السعودية، لا يزال لديها توجهات بزيادة الإنفاق، حيث أتمت صفقة استحواذ بقيمة 69.1 مليار دولار على 70 بالمئة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (كيماويات). كما التزمت بمنح المساهمين 75 مليار دولار.

وتراجعت أسهم أرامكو المدرجة في البورصة السعودية في كانون الأول 14 بالمئة منذ ذروتها إلى 32.80 ريالا. ولا يزال تقييمها السوقي حوالي 1.75 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم.