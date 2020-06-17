الطاقة الخضراء ستستحوذ على سوق الطاقة في العقدين المقبلين

ويلفت إلى أن الطاقة الخضراء ستستحوذ على معظم السوق خلال العقدين المقبلين.



يعتقد الموسى أن الأمر هو مسألة وقت فقط قبل أن تهيمن مصادر الطاقة المتجددة على السوق حيث "كانت تزيد من إمداداتها بوتيرة أعلى بكثير من صناعة الوقود الأحفوري".

وقال خلال مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال كجزء من "Covid سلسلة من 19 تقييم الأثر الاقتصادي.

"إن إنتاج الطاقة الخضراء أرخص بالفعل ، وسوف تصبح أرخص مع مرور الوقت."

ومع ذلك ، فقد حذر في الوقت الحالي السلطات التي تسعى إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 50 دولارًا للبرميل من شأنه أن يدفع منتجي النفط الصخري إلى العودة مبكرًا إلى السوق.

وقال خلال مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال كجزء من سلسلة "تقييم الأثر الاقتصادي Covid-19": "نظرًا للتكلفة الحقيقية للنفط ، لن يكون هذا مفيدًا للسوق".

في وقت سابق من هذا الشهر ، وافق أعضاء أوبك + على تمديد التخفيضات القياسية في الإنتاج لمدة شهر واحد واعتمدوا نهجًا أكثر صرامة لضمان عدم إخلال الأعضاء بتعهدات الإنتاج الخاصة بهم.

بعد مؤتمر عبر الفيديو استمر عدة ساعات ، قال المندوبون إن جميع الدول وقعت على اتفاق جديد لخفض الإنتاج بمقدار 9.6 مليون برميل يوميًا في يوليو - أقل بمقدار 100 ألف برميل يوميًا من الانخفاض في يونيو لأن المكسيك ستنهي قيودها على الإمدادات ، لكن حد أكثر صرامة من 7.7 مليون برميل في اليوم المحدد لشهر يوليو في الاتفاقية السابقة للمجموعة.

قال الموسى: "مع بدء السوق في التعافي ، يجب تخفيض التخفيضات تدريجياً لتستهدف مستويات الإنتاج قبل Covid-19 ، وفي ذلك الوقت يجب أن تستجيب بشكل طبيعي وتسمح بإنتاج النفط الصخري على الإنترنت".

وأعرب عن اعتقاده أن "النطاق السعري الصحي" في الفترة من يونيو إلى أكتوبر سيكون بين 35 و 45 دولارًا ، مرتفعًا إلى 50 دولارًا بحلول منتصف 2021 ، إذا استمر الطلب في التعافي.