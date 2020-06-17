صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة تقترب من أدنى مستوى لها منذ 35 عاما

قدرت "بلومبيرغ" أن صادرات النفط السعودية إلى الولايات المتحدة ستشهد وصولها لأدنى مستوياتها منذ 35 عاما إذا أبقت المملكة إمداداتها منخفضة في النصف الثاني من يونيو الجاري.

يأتي ذلك بعد إغراق سوق الخام الأمريكي مطلع العام وأشارت بلومبرغ في تقرير أعدته استنادا إلى بيانات تتبع ناقلات النفط تجار النفط إلى أن السعودية صدرت في يونيو شحنة واحدة أي قرابة 133 ألف برميل يوميا إلى الولايات المتحدة، مقابل 1.3 مليون برميل في أبريل الماضي.

وقالت أمريتا سين كبير محللي النفط لدى شركة إنرجي أسبكتس ليمتد للاستشارات النفطية: "ستنخفض الصادرات النفطية السعودية الواصلة إلى الولايات المتحدة مع تقليص المصافي المحلية لعملياتها وتراجع الإنتاج المحلي، وعلى المصافي الاستيراد من مصادر أخرى وتخفيض عملياتها ".







من المؤكد أن العديد من الناقلات السعودية لم تحدد بعد وجهاتها النهائية ، لذا فإن العدد النهائي للولايات المتحدة قد يكون أعلى بقليل، ولكن

ومع ذلك ، فإن التوجه حتى الآن في يونيو لا لبس فيه: فائض النفط السعودي الذي هدد بإرباك المصافي الأمريكية يتضاءل. دفع فيضان أبريل السياسيين الأمريكيين إلى تقديم شكوى بصوت عالٍ ويقول مسؤولون في صناعة النفط السعودية إنه من غير المرجح أن تعزز المملكة الشحنات إلى الولايات المتحدة في النصف الثاني من الشهر وحتى يوليو. من خلال خفض صادرات الخام الأمريكية ، يمكن للسعوديين التأثير على سوق النفط الأكثر بروزًا في العالم حيث تسمح بيانات الجمارك الأمريكية بمراقبة الشحنات في الوقت الفعلي تقريبًا. من المحتمل أن يخفض النفط السعودي بكميات أقل من مخزونات الخام الأمريكية التي تتم مراقبتها عن كثب ، مما سينعكس على الأسعار .

يستغرق وصول شحنات الخام السعودي حوالي 45 يومًا لترسو في خليج المكسيك الأمريكي والساحل الغربي الأمريكي ، لذلك لم يكن تأثير زيادة الصادرات في أبريل محسوسًا حتى أواخر مايو وأوائل يونيو ، ووقتها قفزت واردات الولايات المتحدة من الخام السعودي إلى حوالي 1.5 مليون برميل يوميا.

وبينما قامت الناقلات السعودية بتفريغ حمولتها ، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي ، مما ضغط على معايير النفط.

في أوائل أبريل ، بمجرد أن أصبح الدمار الذي أحدثه الفيروس التاجي على الطلب على النفط واضحا ، وضع تحالف أوبك + خلافاته جانبا ، وشرع في تخفيضات قياسية في الإنتاج. أظهرت بيانات تتبع الناقلات أن الرياض خفضت شحنات النفط إلى الولايات المتحدة إلى 645 ألف برميل يوميا في مايو. سيظهر هذا الانخفاض في النصف الثاني من يونيو وأوائل يوليو مع وصول السفن إلى السواحل الأمريكية.

وسيظهر الانخفاض الإضافي في الصادرات في النصف الأول من يونيو في النصف الثاني من يوليو. حتى 10 يونيو ، تلقت الولايات المتحدة ما يقرب من 10 مليون برميل من الخام السعودي ، مقارنة بـ 16.9 مليون برميل طوال يونيو من العام الماضي ، وفقًا لبيانات الجمارك الأمريكية التي جمعتها بلومبرج وأرقام من إدارة معلومات الطاقة.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي. رشح معظم شركات التكرير الأمريكية للحصول على إمدادات أقل من الأحجام المتعاقد عليها لتحميل يوليو ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. ويأتي هذا التطور في الوقت الذي وصلت فيه أحدث أسعار البيع الرسمية للخام السعودي إلى أعلى مستوى منذ حرب أسعار المملكة مع روسيا في مارس. قد تكون مخزونات الخام المحلية القياسية قد قلصت الاهتمام أيضًا.

بالإضافة إلى خفض الشحنات الأمريكية ، خفضت المملكة هذا الشهر الصادرات إلى الصين إلى حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا حتى 15 يونيو ، مقارنة بنحو 2 مليون في المتوسط ​​في مايو. وزادت الصادرات إلى الهند واليابان حتى الآن هذا الشهر.

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