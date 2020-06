شاهد البحر يبتلع قرية نرويجية

البحر يبتلع قرية بكاملها مع منازلها في النرويج بحسب صحيفة ذالوكال.

وقال يان ايجيل باكيبي وهو أحد سكان القرية ‘إنه لاحظ بعض أمطار غزيرة ظهور بعض التشققات الأرضية فطفقا هربا من منزله ليصعد إلى تلة مرتفعة ويقوم بتصوير تلك اللقطات الرهيبة.

ولفت إلى أن البيوت مبنية على أرض طينية هشة مما جعل الأمطار الغزيرة تجرفها مع البيوت وتأكد غرق منزل وكوخ صغير وانجراف قطعة من الأرض طولها 800 متر وعرضها 40 متر.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m— Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020