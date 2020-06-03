أكثر من 40 دولاراً لنفط برنت لأول مرة منذ مارس

أظهرت بيانات التداول اليوم الأربعاء أن سعر نفط برنت تجاوز حاجز الـ40 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 6 مارس، ووفقا لبيانات التداول ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط برنت لشهر أغسطس، بنسبة 1.14 % إلى 40.08 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط لشهر يوليو ، بنسبة 1.96 %، إلى 37.53 دولارا للبرميل.

وفى وقت سابق انخفضت أسعار النفط، الجمعة، إذ زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وعجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادى للعام الجارى، ما أوقد شرارة مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا ستطغى على طلب الوقود فى ثانى أكبر مستهلك فى العالم للنفط.

وانخفض خام برنت 1.43 دولار أو ما يعادل 4% إلى 34.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 33.54 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.81 دولار أو 5.3% إلى 32.11 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 30.72 دولار فى وقت سابق، وارتفعت أسعار النفط بقوة فى الأسابيع الأخيرة، وما زالت على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعى بعد الانخفاضات التى سجلتها فى أبريل حين انخفض الخام الأمريكى دون الصفر.