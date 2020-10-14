بـ أيفون ماكس وميني، ابل تدخل سباق الجيل الخامس

كشفت «آبل» أمس عن4 أجهزة من عائلة آيفون 12 وتتضمن أيفون 12 و جهاز باسم ميني وآخر باسم برو ماكس وبرو وكلها مزودة بتقنية الجيل الخامس للاتصالات سيتوفر آيفون 12 برو للطلب المسبق العالمي بدءاً من 16 أكتوبر في أكثر من 30 سوقاً وسيصل أسواق الخليج العربي في 23 أكتوبر بسعر يبدأ من 4199 ريالا أما «آيفون 12 برو ماكس» فسوف يتوفر للطلب المسبق العالمي بدءاً من 6 نوفمبر، ويصل دول الخليج بتاريخ 13 نوفمبر بسعر يبدأ من 4699 ريالا.

يقاوم الجهاز الماء بحيث يمكنه صد الماء في عمق 6 أمتار لنصف ساعة من خلال توافقه مع معيار مقاومة الماء أي بي 68.

ويأتي الهاتف بتجهيز مغناطيسي للصق الاكسسوارات الأخرى مثل وحدة الشحن، ويأتي الجهاز أيضا بألوان يمكن الاختيار فيها بين الأخضر والأحمر والأبيض والأسود والأزرق .

وتتميز الأجهزة الجديدة بشاشات تقدم قرابة 460 بكسل بالإنش وهي محمية بما تسميه الشركة درع السيراميك -Ceramic Shield- بزعم تعزيز قوي للمتانة في هواتف آيفون ويعتمد الهاتف الذكي على شريحة جديدة لمعالج اسمه A14 Bionic من تطوير آبل والتي تعد أسرع شريحة في هاتف ذكي حسب زعم الشركة.

يقدم الهاتف قدرات فيديو هائلة تسميها الشركة دولبي فجن Dolby Vision تؤمن دقة عالية مع لقطات واضحة تجمع 60 إطاراً في الثانية.

هناك ميزة الشحن اللاسلكي تسميها ماجسيف MagSafe الذي يمنحك قدرة شحن لاسلكي عالية، ومنظومة جديدة كلياً من الاكسسوارات تُثبت بكل سهولة في آيفون. فضلا عن بماسح ضوئي بتقنية ليدار LiDAR التي تزود الهاتف الذكي بمزايا الواقع الافتراضي المعزز.

كما كشفت الشركة عن جهاز هوم بود، (هوم بود ميني) HomePod Mini باللونين الأبيض والرمادي الفلكي بسعر يبلغ 99 دولارًا. ويتكامل الجهاز مع ميني ويتصل باجهزة أبل الأخرى لكنه يتميز بأداء صوتي مميز وتصميم أنيق يليق بأثاث المنزل.