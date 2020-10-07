ستكشف أبل عن أحدث هواتفها الجديدة "آي فون 12" يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ13 أكتوبر في حدث أطلقت عليه اسم أهلا بالسرعة "Hi, Speed" مما يوحي بتوفير دعم للجيل الخامس من الاتصالات وسيجري الحدث افتراضيا على الإنترنت.

ورغم أن أبل اعتاد على طرح منتجاتها في شهر سبتمبر إلا أن جائحة كوفيد 19 ومتاعب تسببت بها إغلاق المصانع في الصين تسببا في تأجيل الموعد المعتاد.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، تعتزم الشركة الكشف عن أربعة أجهزة أعيد تصميمها لـ "آي فون" مزودة بقدرات شبكات الجيل الخامس اللاسلكية وكاميرات مطورة ومعالجات أكثر سرعة ونطاق أوسع من أحجام الشاشات.