نيكون زي فايف، لقطات بالإطار الكامل بين يديك

تقدم نيكون أحدث طراز من كاميراتها (Nikon Z5)، لتؤمن لمن يسعى للاستفادة من التصوير بكاميرا تتمتع بقدرات لاقط بالإطار الكامل دون اقتطاع للصور، لتكون هناك جودة تضاهي دقة صور الفيلم (وأبعاده كانت 24/36 ) في الكاميرات التي كانت تستدعي التظهير يدويا. الفرق الأكثر وضوحاً بين كاميرا مستشعر بالاطار الكامل وكاميرا المستشعر الاعتيادي (المقتطع) هو مجال رؤية كلاً منهما فاذا كان هناك كامرتين واحدة اطار كامل والأخرى مقتطعه يلتقطان نفس المشهد من نفس المسافة باستخدام نفس العدسة وكل الاعدادات فسوف تلتقط كاميرا المستشعر المقتطع صور بمجال رؤية أضيق من كاميرا الاطار الكامل .



عادة ما تكون كاميرات الاطار الكامل اكبر في الحجم والوزن لكن هذه الكاميرا جمعت بين عدة مواد في هيكلها لتكون خفيفة الوزن وبسعر أقل.



وفي حال أردت شراء كاميرا نيكون زي فايف بدون عدسة فستجد أن سعرها يقارب 6499 درهم، لجسم الكاميرا بلا عدسة، وهناك خياران يرفعان سعرها مع العدسة فإما عدسات قياس (24-50mm) بسعر 7999 درهم أو عدسة (24-200mm) لقاء 9999 درهم.



ولدى تجربة جودة الكاميرا ظهرت فائدة الإطار الكامل في ظروف الإضاءة العاتمة دون أي تشوش في الصورة، التي تستدعي الاستفادة من اعدادات الإيزو ISO المناسبة وتفاصيل المشهد في المسافات البعيدة.



أكثر ما لفت الانتباه هو توفير بطاقتي ذاكرة إس دي (UHS-II SD) ويمكنك تحديد جعل البطاقة للثانية للحفظ الاحتياطي أو لجعلها تكمل تخزين الصور لدى نفاذ حيز التخزين بالبطاقة الأولى وهي ميزة يسعى إليها معظم المصورين الاحترافيين والهواة وتعتبر فتحة البطاقة الثانية مكسبا كبيرا للعديد من المصورين الذين يحتاجون إلى سعة حفظ المزيد من الفيديو أو نسخ احتياطية لضمان عدم ضياع الفيديو أو الصور في حال تعطلت بطاقة التخزين وهي حالة تتكرر كثيرا.

تقدم الكاميرا خيارا ممتازا لمن يسعى لجودة الإطار الكامل بقيمة عالية لمن لا يطال سعر طراز ذي سيكس (Nikon Z6) مع بعض التضحيات مثل تقديم جهاز الالتقاط أو ما يسمى أحيانا المستشعر (SENSOR) بلا إضاءة خلفية، ولكن إذا كنت تسعى لفيديو بجودة 4 كي فقد لا تجد ذلك مميزا هنا.



تتميز شاشة معاينة الصور بأنها تعمل باللمس مع قابلية توجيه زاوية المعاينة وهي بقياس 3.2 إنش كانت مرنة عند استخدامها لتحديد تركيز الكاميرا على موضع معين في المشهد بمجرد تحديده بالإصبع، وتلتقط الصور بتلك الطريقة أيضا! كما تقدم الشاشة نظام تثبيت الصورة ونظام الضبط البؤري التلقائي.



يمكنك أيضًا تشغيل الكاميرا الجديدة من خلال كابل (USB)، وهو أمر مفيد إذا كنت ترغب في تصوير لقطات لفترات زمنية طويلة.



كما تقدم الشركة أداة بإصدار تجريبي لأجهزة ماكنتوش( Webcam Utility Beta (Mac))تحول هذه الكاميرا وطرز أخرى من كاميرات نيكون إلى كاميرا ويب في حال أردت إجراء مؤتمرات الفيديو في الكمبيوتر بجودة عالية سواء كان ببرنامج زووم أو أي أداة مماثلة.



ظهرت قدرات الكاميرا الجديد في لقطات ذات تفاصيل رائعة حتى في حالات ومشاهد بالإضاءة المنخفضة، فضلاً عن مرونتها في التعبير بمؤثرات مثل البوكيه، والاستجابة السريعة في التركيز على المشهد.