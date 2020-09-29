دو تعلن توفير هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 2 لعملائها في الإمارات

أعلنت دو عن توفير الهاتف الذكي الجديد Galaxy Z Fold2 5G لعملائها عبر دولة الإمارات في جميع متاجرها وقنواتها للبيع بالتجزئة ابتداءً من 302 درهم شهرياً .

الهاتف الذي يعد أحدث ابتكارات سامسونج في فئة الهواتف القابلة للطي، لعملائها في دولة الإمارات. ويمكن لعملاء دو الحصول على الهاتف الجديد عبر المتاجر الرئيسة للشركة وموقعها الإلكتروني مع خطة دفع تبدأ من 302 درهماً شهرياً. ويأتي هاتفGalaxy Z Fold2 5G ، مع العديد من التحسينات والميزات والوظائف الجديدة، التي تم ابتكارها بناء على آراء المستخدمين بهدف تحسين مستوى إنتاجيتهم ومنحهم تجارب استخدام فريدة للأجهزة الذكية القابلة للطي. ويجمع الهاتف الجديد بين ميزات الهواتف الذكية مثل سهولة الحمل ومرونة الاستخدام من جهة والميزات التي توفرها شاشة العرض الكبيرة في الأجهزة اللوحية من جهة أخرى.

وتؤكد سامسونج عبر إطلاق هاتف Galaxy Z Fold2 5G، مكانتها الريادية في فئة الأجهزة الذكية القابلة للطي، إذ يمثل الهاتف الجديد الجيل الأحدث من هذه الأجهزة المبتكرة، التي تجمع بين التصاميم المتطورة والأنيقة وتجارب المشاهدة غير المسبوقة عل نحو استثنائي ومبتكر.

تصميم متطور فائق الأناقة

تم تطوير هاتف Galaxy Z Fold2 5G بما يتوافق مع المتطلبات المتزايدة من جانب المستهلكين لا سيما أولئك الذين يبحثون عن أجهزة ذكية تنسجم مع أسلوب حياتهم العصري وتساعدهم في حياتهم العملية والشخصية. وهو ما يتجلى بوضوح في تصميم الهاتف ومزاياه المبتكرة، حيث تمكنت سامسونج عبر هذه الرؤية من تطوير هاتف ذكي بتصميم أنيق يوفر إحساساً سلساً ومريحاً عند استخدامه. ويعزز الهاتف الذكي القابل للطي الانسجام بين التصميم المتطور والمكونات الفريدة لمنح حامليه إحساساً بالتميز عند استخدامه. كما يساهم التصميم الدقيق والألوان المتميزة للهاتف بنسختيه الأسود ميستك والبرونزي ميستك في منح المستخدمين تجربة جديدة كلياً للهواتف الذكية القابلة للطي.

تجربة مشاهدة وألعاب لا مثيل لها

يوفر هاتف Galaxy Z Fold2 5G العديد من المزايا التي تمنح مستخدميه تجارب مشاهدة غامرة أكثر من أي وقت مضى، حيث تم تصميم شاشة الغلاف مقاس 6.2 بوصة والتي تأتي مع شاشة Infinity-O، والشاشة الرئيسية الضخمة مقاس 7.6 بوصة، لإضفاء مستوى جديد من الابتكار على تجارب المشاهدة. وقد تم تصنيع الشاشتين بحجم أكبر من الشاشات المستخدمة في الهاتف السابق. كما يوفر هاتف Galaxy Z Fold2 5G بالاقتران مع شاشة Infinity Flex والمساحة الواسعة المحيطة بالكاميرا الأمامية، تجربة مشاهدة سينمائية متكاملة، ما يمكّن المستهلكين من الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديهم بأقل قدر من التأثيرات الخارجية. كما تتميز الشاشة الرئيسية بمعدل تحديث افتراضي 120 هرتز لتمكين المستخدمين من استخدام الشاشة وممارسة ألعابهم المفضلة بكل سلاسة. وعلى صعيد آخر، تساهم معدلات التحديث التكيفية من 11 إلى 120 هرتز، في تعزيز أداء الهاتف وإطالة عمر البطارية إلى أقصى قدر ممكن عند استخدام تطبيقات معينة.