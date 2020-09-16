سامسونج تطلق الإصدار الأحدث من ساعتها الذكية في الإمارات

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات، اليوم، عن توفر ساعةTitanium Galaxy Watch3 الذكية في دولة الإمارات، والتي تعتبر الإصدار الأحدث من ساعتها الذكية الأكثر تطوراً وتقدماً من الناحية التكنولوجية حتى الآن، والتي شهدت إقبالاً استثنائياً عند إطلاقها في الأسواق العالمية. وتجمع ساعة Galaxy Watch3 الذكية بين براعة التصميم وميزات الصحة والعافية المتطورة، ما يجعلها الصديق المثالي للحفاظ على نمط حياة المستخدمين وروتينهم اليومي. وتعتبر هذه الساعة من أهم الأجهزة القابلة للارتداء التي يجب اقتناءها من جانب المتحمسين لعيش حياة صحية وتعزيز مستوى لياقتهم البدنية، أو الأشخاص الراغبين بتعزيز مستوى إنتاجيتهم على الصعيدين الشخصي والمهني. وقد تم تزويد الساعة الجديدة بالميزات ذاتها التي توفرها النسخة الأصلية التي تم إطلاقها الشهر الماضي، ولكن بلون جديد متميز وفريد يضيف لمسة من الأناقة على الساعة الذكية.

وتعليقاً على إطلاق الساعة الجديدة، قال عثمان البورا، رئيس قسم مجموعة الأجهزة المحمولة، في سامسونج الخليج للإلكترونيات: "انطلاقاً من ريادتها في مجال الأجهزة القابلة للارتداء، تلتزم سامسونج بتوفير أحدث الابتكارات التي تجمع ما بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة وذلك لتلبية متطلبات المستهلكين العصريين. وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة تطوراً مستمراً في اتجاهات المستهلكين الذين يرغبون بالحصول على أجهزة ذكية ذات تصميم أنيق وميزات وقدرات متقدمة. وقد استطعنا مع إطلاق ساعة Galaxy Watch3 Titanium إثبات نجاحنا وقدرتنا على تقديم أجهزة عصرية تلبي تطلعات عملائنا. ونتطلع إلى التعرف على آراء المستهلكين ومشاركتنا تجربة استخدامهم لأحدث أجهزة القابلة للارتداء في منظومة Galaxy".

تفخر ساعةTitanium Galaxy Watch3 الذكية بتصميمها المذهل الذي يضاهي براعة وإتقان الساعات الفاخرة، مع مستوى عالٍ من الراحة يتيح للمستخدم ارتداءها طوال اليوم. وتم تصميم هذه الساعة الذكية بمواد ذات جودة عالية لتعزيز أناقة وتألق الساعة الفاخرة. وكما جرت العادة مع كل طراز جديد، تشهد قدرات ساعات Galaxy Watch توسعاً وتطوراً، حيث ستقدم ساعة Galaxy Watch3 للمستخدمين تجارب جديدة لمراقبة الصحة والعافية. وعملت سامسونج على مساعدة مستخدمي ساعتها الجديدة من خلال تزويدها بأداة تحليل مبتكرة والتي تتميز بقدرتها على تقديم ملاحظات في الوقت الفعلي أثناء الجري، بالإضافة إلى تقارير ما بعد تمارين اللياقة الستة، والتي تساعد على تحسين الشكل، وتعزيز الأداء وتقليل احتمالية التعرض للإصابة. كما يمكن للمستخدمين تتبع نشاط القلب أثناء ممارسة التمارين، من خلال الوصول بسهولة إلى قراءات السعة القصوى لاستهلاك الأكسجين VO2، ومعدل تشبع الأكسجين. بالإضافة إلى ذلك، يعزز التوافق السلس بين ساعة Galaxy Watch3 وأجهزة Galaxy الأخرى، جودة تجارب استخدام الأجهزة المتنقلة. ويمكن للمستخدمين تعيين خيارات الرد التلقائي لكل من الرسائل والصور وعرض الرموز التعبيرية والصور بسهولة من معصم يديهم مباشرة.

يمكنكم شراء ساعةTitanium Galaxy Watch3 الذكية من معظم متاجر التجزئة الكبرى ومتاجر علامة سامسونج في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 17 سبتمبر، بسعر 2,299 درهم إماراتي.