هل قلبت أبل عالم الساعات بمنتجات الجيل 6؟

كشفت أبل أمس في مؤتمر افتراضي عبر موقعها، عن عائلة ساعة الشركة من الجيل السادس ضمن أبرز ما كشفته من باقة من المنتجات الجديدة

تحمل الساعة قدرات جديدة من خلال مستشعر وتطبيق لقياس مستوى أكسجين الدم، وإطارات بألوان جديدة، ونظام تشغيل محدث وهو watchOS 7

وتأتي الساعة بتشكيلة هي الأغنى باختيارات الألوان والتصميم الخارجي وتصميم واجهة الساعة فهناك إطارات وأحزمة جديدة بألوان خلابة بالطبع هناك مجموعة واسعة من خيارات لانتقاء واجهات الساعة سواء كانت بأفكار رياضية أو علمية وغيرها.

يحمل نظام التشغيل في الساعة مزايا قوية بإعداد جديد اسمع العائلة وهو وضع مناسب لتقديم الساعة وكأنها هاتف برقم جديد لأحد أفراد العائلة سواء كان طفلك لمراقبة مكان وجوده أو أي شخص مسن لا يرغب بحمل هاتف معه.

هناك أيضا ميزة مراقبة حال النوم وتتبع الساعات التي تمضيها في النوم المريح. كما تقدم الساعة ميزة تمارين اللياقة البدنية - FITNES PLUS وتضم التمارين يوغا ودراجة وغيرها وتقول أبل إنها تقدم خدمات التدريب الرياضي ضمنخدمة فيتنس بلاس، في عدد من الدول للحصول على تدريب محدد، فيما ستشمل القائمة دول أكثر لاحقا في الشهور القادمة.