أبل تكشف عن باقة من المنتجات الجديدة

تؤمن الساعة مزايا صحية مثل قياس مستوى الاوكسجين في الدم وقدرات جديدة تساهم مع متطلبات الصحة في جائحة كوفيد 19 ، وتضم الساعة معالج خاص وهو اس 6، مع مزايا سطوع دائم في إضاءة طبيعية أو في الإنارة الداخلية.

تقدم الساعة مزايا للعائلة من خلال استخدام الصغار للساعة وتولي ذوي الطالب مثلا الاشراف على أنشطته عن بعد وتحديد الأرقام التي يمكن لأصحابها الاتصال به من خلال الساعة في معصم يده.

كما تقدم الساعة ميزة تمارين اللياقة البدنية - FITNES PLUS وتضم التمارين يوغا ودراجة وغيرها.

أبل ون، ستتوفر لشهر مجاني وباقة فردية أو للعائلة، وتوحد الشركة فيها مجموعة من خدماتها الإلكترونية المدفوعة مثل Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade, خدمات iCloud التخزينية وغيرها. خطة أبل هي حاليا تقديم باقات شهرية وسنوية كاشتراك موحد في كل تلك الخدمات في وقت واحد من خلال أبل ون- Apple One.