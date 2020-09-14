ما هي أبل ون التي ستطرحها أبل غدا مع هاتف أيفون 12 ؟

أيباد إير وساعات أبل، تتصدر قائمة الاجهزة المتوقعة غدا لكن الاهم قد يكون باقة خدمات باسم أبل ون تجتمع فيها كل من أي تيونز وميوسيك وتي في بلاس، وأي كلاود والكتب بوكس والاخبار نيوز بلاس وأبل كارد بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ الشهر الماضي.

كما يتوقع أن تكشف عن تقنية تتبع الأغراض AirTags technology، التي تتيح لك العثور على أشياء مثل السماعات اللاسلكية أو المفاتيح وغيرها من الأغراض الشخصية المعرضة للضياع.