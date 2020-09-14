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الأثنين 14 سبتمبر 2020 09:00 م

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ما هي أبل ون التي ستطرحها أبل غدا مع هاتف أيفون 12 ؟

غدا و قرابة التاسعة مساء بتوقيت دبي ستكشف أبل عن طائفة من منتجاتها في حدث افتراضي تبثه عبر موقعها على الانترنت وقد لا يكون هاتف أيفون 12 بينها ولكن المؤكد أن باقة أبل ون ستتصدر المشهد

ما هي أبل ون التي ستطرحها أبل غدا مع هاتف أيفون 12 ؟

أيباد إير وساعات أبل، تتصدر قائمة الاجهزة المتوقعة غدا لكن الاهم قد يكون باقة خدمات باسم أبل ون تجتمع فيها كل من أي تيونز وميوسيك وتي في بلاس، وأي كلاود والكتب بوكس والاخبار نيوز بلاس وأبل كارد بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ الشهر الماضي.

كما يتوقع أن تكشف عن تقنية تتبع الأغراض AirTags technology، التي تتيح لك العثور على أشياء مثل السماعات اللاسلكية أو المفاتيح وغيرها من الأغراض الشخصية المعرضة للضياع.

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