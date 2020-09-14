سوفت بنك يبيع شركة المعالجات آرم لقاء 40 مليار دولار لشركة انفيديا

وقالت انفيديا أمس الأحد إنها ستستحوذ على مصمم الرقائق البريطاني أرم Arm من سوفت بنك في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار ، وهي خطوة يمكن أن تعيد تشكيل المعركة على التكنولوجيا التي تشغل الهواتف الذكية ومراكز البيانات.

انفيديا المعروفة بتزويدها بشرائح تعرض الصور في ألعاب الفيديو ، والذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة ومراكز البيانات، قد تصبح لاعبا هاما في قطاع الهواتف الجوالة.

وتوفر آرم تقنية الرقائق لجميع الأجهزة المحمولة تقريبا مثل الهواتف والأجهزة اللوحية، وتتوسع أيضا في معالجات السيارات وخدمات مراكز البيانات والأجهزة الأخرى. ولا تنتج الشركة البريطانية الرقائق بنفسها بل تبيع تراخيص التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعها. وسبق أن تعاونت مع إنفيديا.

وفي العام الماضي، قالت إنفيديا إنها ستزود رقائقها بإمكانية العمل مع معالجات آرم لبناء أجهزة كمبيوتر خارقة، لتعمق حضورها في مجال أنظمة صياغة نماذج تنبؤات تغير المناخ والأسلحة النووية.

كانت سوفت بنك استحوذت على آرم مقابل 32 مليار دولار في 2016، في أكبر عملية شراء لها على الإطلاق، وبدوافع من بينها التوسع في تقنية إنترنت الأشياء التي تربط أجهزة الاستخدام اليومي بالإنترنت، مثل إشارات المرور والثلاجات.