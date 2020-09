منتجات حفظ الملفات من ويسترن ديجيتال تؤمن حلولا لائقة للتخزين الموثوق

أعلنت ويسترن ديجيتال عن باقة مميزة من منتجات التخزين لتواكب التحول الكبير في الفصول الدراسية نحو التعلم الإلكتروني، من المتوقع أن يتم إنجاز المزيد من المهام رقمياً، مما يعزز أهمية توفير مساحة تخزين موثوقة للوثائق المدرسية المهمة. ويعد توفر خيار النسخ الاحتياطي للملفات وإمكانية نقل الواجبات المدرسية تحولاً طبيعياً لمسيرة التعلم الرقمي. ولحسن الحظ، تقدم "ويسترن ديجيتال" أدوات عملية ومثالية للبقاء على اتصال وتخزين ومشاركة الملفات التعليمية المطلوبة.

محرّك فلاش iXpand Go وSanDisk Ultra Dual Drive: أدوات مثالية للهاتف المحمول والجهاز اللوحي

هل تحتاج إلى إنشاء مساحة تخزين أكبر على الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي؟ يتيح iXpand Go للمستخدمين التقاط الصور ومقاطع الفيديو مباشرة على محرك الفلاش. ويمكن للطلاب نقل المحتوى بسرعة إلى حواسيبهم ولا حاجة بعد الآن إلى إرسال الصور عبر البريد الإلكتروني بين الأجهزة. بمجرد وضع الملفات على محركiXpand™ ، يمكن للمستخدمين استخدام منفذ USB 3.0 عالي السرعة لنقلها إلى أجهزة الحاسوب. اختر من مجموعة من السعات بما في ذلك 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويتوفر Sandisk iXpand Go 128GB بسعر 239 درهم إماراتي

هل تبحث عن محرك تخزين يعمل على أجهزة بمنافذ USB Type-C™ و USB Type-A™؟ يتيح محرك SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe المعدني للطلاب نقل الملفات بسهولة بين الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية وأجهزة Mac بمنفذ USB من النوع C وأجهزة الحاسوب المزودة بمنفذ USB من النوع A. وبفضل السعة التي تصل إلى 1 تيرابايت، يمكن للطلاب التقاط المزيد من الصور والوصول إليها بسهولة عبر جميع الأجهزة.

يتوفر SanDisk Dual Drive Luxe 256GB Type C بسعر 139 درهم إماراتي



قرص تخزين محمول وقوي الأداء مع My Passport

نظّم عملك وواجباتك المدرسية على محرك أقراص محمول بميزات ذكية تناسب كافة احتياجات الطلاب اليومية. محرك الأقراص My Passport هو وحدة تخزين محمولة عالية الكفاءة وتمنحك الثقة والحرية لمزيد من التقدم والإنجاز. بفضل التصميم الجديد والأنيق، توجد مساحة لتخزين وتنظيم ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والمستندات. كذلك يساعد محرك الأقراصMy Passport ، المتصل ببرنامج WD Backup™ والمزود بحماية بكلمة مرور، في تحصين أمن المحتوى الرقمي. متوفر بأربعة ألوان وسعة تصل إلى 5 تيرابايت، وبالتالي يمكن للطلاب ضمان اقتناء أداة تخزين تلبي نمط حياتهم واحتياجاتهم كافة.

يتوفر WD My Passport 2TB بسعر 309 درهم إماراتي في حين يأتي WD My Passport 5TB بسعر 479 درهم إماراتي

انقل واجباتك المدرسية مع محرك أقراص الحالة الثابتة SanDisk Extreme Portable SSD و My Passport SSD

يوفر محرك أقراص الحالة الثابتة My Passport SSD مساحة تخزين محمولة لعمليات نقل بسرعة فائقة وتساعد الحماية بكلمة مرور مع تشفير المكونات على حماية وتحصين أمن المحتوى. وهو سهل الاستخدام ومقاوم للصدمات بتصميم أنيق وصغير ومتين. ويعد محرك أقراص الحالة الثابتة My Passport SSD أسرع محرك أقراص My Passport حتى الآن حيث تصل سرعات القراءة إلى 540 ميجابايت في الثانية باستخدام منفذ USB من النوع C وبالتالي يمكن نقل البيانات بسرعة عالية. كما توفر سرعته أداءً رائعاً للمساعدة في تشغيل الأجهزة الافتراضية على الحاسوب. تشمل السعات المتاحة 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت و2 تيرابايت.

يتوفر My Passport SSD 512 GB بسعر 389 درهم إماراتي

انقل الملفات بشكل أسرع باستخدام محرك أقراص الحالة الثابتة SanDisk® Extreme Portable SSD بتصميمه المتين والقوي. ومن خلال توفير عمليات نقل عالية السرعة مع سرعة قراءة تصل إلى 550 ميجابايت في الثانية، يعد الرفيق المثالي لحفظ الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة وتحريرها أيضاً. كما أنه يقاوم المطر والبقع والانسكابات والغبار. ومع ما يصل إلى 2 تيرابايت من التخزين عالي السرعة للصور ومقاطع الفيديو وملفات الصوت عالية الدقة، يعتبر محرك أقراص الحالة الثابتة SanDisk® Extreme Portable SSD خياراً مثالياً لجميع الأنشطة الإبداعية.

يتوفر Sandisk Extreme Portable SSD 1TB بسعر 699 درهم إماراتي

تجنب فقدان واجباتك الدراسية مع ميزة الاسترداد عبر محرك USB

يوفر محرك SanDisk 128GB Ultra Luxe المعدني بسعة 128 جيجابايت طريقة أنيقة وعصرية للحفاظ على الملفات الأكثر أهمية وحمايتها. مع سرعات نقل تصل إلى 150 ميجابايت في الثانية، لا داعي لأي تعطيل ويمكن للمستخدمين إعداد نسخ احتياطية للمحتوى بسرعة.

ويوفر برنامج الحماية بكلمة مرور SanDisk Secure Access المدمج في محرك التخزين وسيلة موثوقة وعملية للمساعدة في الحفاظ على أمن المحتوى، بينما يساعد برنامج استرداد الملفات Rescue PRO Deluxe في استعادة الملفات حتى في حالة فقدها أو حذفها عن طريق الخطأ.

متوفر بسعر 79 درهم إماراتي

