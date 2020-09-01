شاهد التصميم الجديد لهاتف غلاكسي فولد 2

يمثل هاتف سامسونغ فولد 2 غالكسي، الجيل الثالث من أجهزة سامسونغ القابلة للطي، حيث يجمع بين تصميم مذهل وجريء وهندسة محسّنة لدفع حدود تجارب الهاتف المحمول إلى آفاق جديدة

وكشفت سامسونغ ، اليوم، النقاب عن هاتف Galaxy Z Fold2، الذي يشكل الجيل الأحدث في فئة الهواتف القابلة للطي التي ابتكرتها الشركة. ويأتي الهاتف الجديد مع وظائف محسنة وابتكارات هادفة مصممة خصيصاً لمنح المستخدمين الذين يطمحون للبقاء في طليعة الابتكارات التكنولوجية تجارب استخدام فريدة من نوعها وقابلة للطي. وبفضل شاشة الغطاء الخارجي الأكبر حجماً والشاشة الرئيسية الضخمة، يجمع هاتف Galaxy Z Fold2 بين التصميم المذهل والحرفية العالية مع ميزات جديدة ومتنوعة تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية للمستهلكين.

وقال الدكتور تيم روه، رئيس ومدير وحدة الاتصالات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونغ للإلكترونيات: "إن عنصرا الابتكار والإبداع هما أكثر ما يميز رحلتنا لتطوير الجيل التالي من الهواتف المحمولة. وقد حرصنا خلال عملية تطوير هاتف Samsung Galaxy Z Fold2، على الاستماع عن كثب إلى تعليقات المستخدمين للتأكد من إدخال ميزات وتحسينات ذات مغزى تضمن توفير تجارب جديدة وفريدة من نوعها للمستهلكين الأعزاء. وسنتمكن من خلال شراكاتنا الرائدة مع كل من جوجل ومايكروسوفت من تحقيق هدفنا المتمثل بوضع معايير ومفاهيم جديدة لإمكانيات وقدرات الأجهزة المحمولة".

تصميم مذهل

يجمع Galaxy Z Fold2 بين التصميم الجريء والهندسة المتقدمة لمنح المستخدمين مستوى عالٍ من الثقة عند استخدامه كل يوم.

- تجارب مشاهدة غامرة للمحتوى - توفر شاشة الغطاء الخارجي من نوع Infinity-O مقاس 6.2 بوصة أقصى قدر من سهولة الاستخدام لتمكين المستخدمين من التحقق من البريد الإلكتروني أو البحث عن الاتجاهات أو حتى مشاهدة المحتوى المفضل لديهم دون الحاجة إلى فتح أجهزتهم في كل مرة. وعند فتح الهاتف، تمنحك الشاشة الرئيسية الضخمة مقاس 7.6 بوصة ذات الحواف المصغرة والكاميرا الأمامية الخالية من الشقوق، تجربة مشاهدة غامرة مع معدل تحديث 120 هرتز، يتميز بقابليته للتكيف لتمكينك من استخدام الشاشة وممارسة ألعابك المفضلة بكل سلاسة. وبهدف تعزيز التجربة يأتي هاتف Galaxy Z Fold2 بأفضل صوت ديناميكي متاح على جهاز Galaxy حتى الآن، مع تأثير استريو محسّن وصوت أكثر وضوحاً توفره مكبرات صوت مزدوجة عالية الديناميكية.

- تصميم متين وبراعة احترافية - تمت إعادة هندسة شكل هاتف Galaxy Z Fold2 ليأتي بتصميم موحد وأنيق يوفر إحساساً سلساً ومريحاً عند استخدامه. وتم تزويد الشاشة الرئيسة للهاتف بطبقة زجاجية من نوع Ultra Thin Glass لتعزيز جمالية المظهر الخارجي للشاشة. ويرتكز تصميم الهاتف الجديد على المفصلة المخفية Hideaway Hinge، والتي تتناسب بسلاسة مع هيكل الجهاز بفضل آلية CAM أو الحدبة، كما توفر المفصلة إمكانيات تثبيت الهاتف بشكل مستقل لدعم جميع التجارب الجديدة للوضع المرن. ويستخدم Galaxy Z Fold2 أيضاَ تقنية الكنس، التي تم تقديمها لأول مرة على هاتف Galaxy Z Flip، داخل الفجوة بين الجسم ومفصلة الغلاف لصد الغبار والجزيئات. وبفضل التصميم المميز والجديد للهاتف من الجيل الثالث، تأتي المساحة المخصصة لهيكل الكنس أصغر من تلك الموجودة في هاتف Galaxy Z Flip. وكانت سامسونغ قد عملت لتحقيق هذه النتيجة المذهلة من خلال تطوير تقنية كنس جديدة ومبتكرة تضمن تحقيق مستوى الحماية نفسه ولكن في مساحة أصغر. وتتميز المفصلة المخفية في الهاتف بتكنولوجيا قطع نحيفة ثورية إضافة إلى مركب الألياف المعدلة وتقنية كثافة الألياف المعدلة.

- قابل للتخصيص بما يتناسب مع أسلوبك حياتك – تقدم سامسونغ لأولئك الذين يتطلعون إلى التميز عبر مختلف جوانب حياتهم أداة مبتكرة عبر الإنترنت لتخصيص هاتف Galaxy Z Fold2 الخاص بهم بأربعة ألوان مميزة للمفصلات المخفية - فضي معدني، ذهبي معدني، أحمر معدني، وأزرق معدني. ويمكن للمستخدمين الآن تصميم هاتف Galaxy Z Fold2 الذي يتناسب تماماً مع أسلوب حياتهم الفريد، مما يضيف لمسة شخصية إلى التصميم المتميز .