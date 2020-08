نوت 20، أقوى إضافة تقنية لعائلة غالكسي

أشار عثمان البورا مدير قسم أجهزة المحمول وتكنولوجيا المعلومات في سامسونغ إلى تحقيق الشركة زيادة مبيعات بلغت 40% في النصف الأول من العام في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما حققت المبيعات في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة أكبر بلغت 52%، مع زيادة وصلت إلى 80% من منتجات الشركة التي تؤمن تقنية الجيل الخامس.

أعلنت سامسونغ الخليج للإلكترونيات، مؤخرا عن توفر أحدث أجهزتها والأكثر قوة وتطوراً حتى الآن ضمن منظومة Galaxy، والمصممة لمنح المستهلكين عبر المنطقة عالماً جديداً من القدرات والإمكانيات لمساعدتهم على إنجاز المهام المطلوبة منهم والاستمتاع بتجارب ترفيهية استثنائية إلى جانب مواكبة متطلبات العصر الرقمي الجديد. وشملت أجهزة سامسونغ الجديدة التي طال انتظارها من جانب المستهلكين خمسة ابتكارات مذهلة أولها هاتفا Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Ultra، اللذان يعتبران أقوى هاتفين تطورهما سامسونغ في سلسة Note حتى الآن؛ أما الابتكار الثاني الذي طرحته سامسونغ فيتثمل في جهازيها اللوحيين Galaxy Tab S7 / S7+ اللذين يتميزان بتعددية استخداماتهما؛ وتمثل الابتكار الثالث الذي كشفت عنه سامسونغ في ساعة Galaxy Watch3 التي تعتبر الإصدار الأحدث والأكثر تقدماً في فئة الأجهزة القابلة للارتداء؛ وقدمت الشركة أيضاً سماعات Galaxy Buds Live اللاسلكية، التي تتميز بأناقتها وتوفيرها مستوى عالٍ من الراحة عند استخدامها فضلاً عن جودة صوت مذهلة؛ أما الجهاز الخامس فقد كان هاتف Galaxy Z Fold2، الذي يشكل الجيل القادم من الهواتف الذكية القابلة للطي مع العديد من التحسينات الجديدة والمميزة، والذي سيكون متوفراً في الأسواق خلال شهر سبتمبر.

وتتكامل الأجهزة الجديدة التي تم تصميمها لتمكين المستهلكين من الإبداع في جميع جوانب حياتهم سواءً عند إنجاز مهام العمل أو أثناء ممارسة الألعاب المفضلة، على نحو سلس مع بعضها البعض ومع الأجهزة الأخرى ضمن منظومة Galaxy بما يضمن إضافة معايير جديدة من الجودة لتجارب المستخدمين وكتابة فصل جديد على مستوى الإنتاجية والإبداع.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف النقالة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: "لقد أتاحت لنا التطورات التكنولوجية ابتكار أجهزة وتقنيات جديدة مصممة خصيصاً لتعزيز إمكانيات المستهلكين على نحو غير مسبوق والارتقاء بقدرات الاتصال إلى آفاق جديدة من الجودة والكفاءة. وبالنظر إلى التغيرات والتحولات التي أوجدها "الوضع الطبيعي الجديد"، باتت مسألة البقاء على اتصال دائم والتمتع بالقدرة على إنجاز المهام المطلوبة بشكل سلس من أي مكان كان، أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتماشياً مع مكانتنا الريادية على مستوى القطاع، تقع على عاتقنا مهمة تقديم منتجات جديدة ومتطورة تسمح للمستهلكين بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية في حياتهم من خلال تحسين قدرات العمل واللعب. وهذا بالتحديد ما ركزنا عليه خلال عملية تطوير أجهزتنا الجديدة، ونتطلع إلى رؤية ردود أفعال عشاق أجهزة Galaxy ومدى استمتاعهم بالميزات التي تقدمها ابتكاراتنا الجديدة خلال الأسابيع المقبلة".

Galaxy Note20 وNote20 Ultra، أقوى هواتف في سلسلة Note حتى الآن

تعتبر سلسلة هواتف Galaxy Note20 بمثابة قوة إنتاجية متكاملة تعمل مثل الكمبيوتر وتتيح للمستخدمين ممارسة ألعابهم المفضلة كالمحترفين. وتأتي السلسلة الجديدة في طرازين: الأول هاتف Galaxy Note20 Ultra والمصمم لمحبي سلسلة Note الذين يطمحون إلى أعلى مستويات القوة والإنتاجية، والثاني هاتف Galaxy Note20 المصمم للشريحة الأوسع من مستخدمي هواتف سلسلة Note الذين يتطلعون إلى زيادة وقتهم في العمل واللعب. وتم تصميم كلا الهاتفين مع هدف وحيد وهوتعزيز مستويات الكفاءة، بما يضمن للمستخدمين المزيد من الوقت للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين يحبونهم.

قوة فائقة لإنجاز مهام العمل بكل كفاءة

نحتاج اليوم إلى أجهزة تتسم بمستوى عالٍ من المرونة كما نحن تماماً، وذلك حتى نتمكن من العمل واللعب والاتصال بالطريقة التي نريدها. وتسعى سامسونغ من خلال سلسلة هواتف Galaxy Note20 الجديدة إلى الارتقاء بمستوى الإنتاجية، ومساعدة المستخدمين على إحداث تحول إيجابي في الطريقة التي ينجزون بها أعمالهم - مما يتيح لهم القيام بالمزيد في أي وقت ومن أي مكان.

وتوفر الآن الميزات الجديدة التي يقدمها قلم S Pen وتطبيق Samsung Notes في سلسلة Galaxy Note20 تجربة أكثر قوة تمتد إلى الأجهزة اللوحية الجديدة التي طورتها سامسونغ Galaxy Tab S7 و Tab S7+ لمنح المستخدمين المزيد من المرونة والراحة. وبالإضافة إلى ذلك، تساهم الشراكة المتميزة بين سامسونغ ومايكروسوفت في جعل سلسلة Galaxy Note20 وجهاز الكمبيوتر المزود بنظام Windows يعملان بسلاسة.

• قلم S Pen جديد بميزات متقدمة: يوفر قلم S Pen المحسن الذي يعتبر الميزة المفضلة لدى محبي سلسلة Note تجربة كتابة مثالية حتى تتمكن من التقاط وتدوين أفكارك مباشرة عند حدوث الإلهام. ويتميز قلم S Pen في سلسلة Galaxy Note20 بدقة أكثر واقعية تمنحك المزيد من الدقة والاستجابة.و تجعل إجراءات الاستجابة الخمسة الجديدة Anywhere actions في قلم S Pen التنقل دون لمس عبر جهازك - مثل العودة إلى الشاشة الرئيسية أو التقاط لقطة شاشة – عملية في غاية السلاسىة والبساطة.

• تجربة أكثر مرونة وفائدة لتطبيق Samsung Notes: نحتاج عادةً إلى أدوات مصممة للسماح لنا بالعمل في أي وقت وعلى أي جهاز. وبهدف مساعدة المستخدمين على التقاط الأفكار وتحريرها ومشاركتها عبر هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10، يأتي تطبيق Samsung Notes الجديد بقدرات الحفظ التلقائي والمزامنة، لذلك يصبح العمل المفقود شيئاً من الماضي ويمكن للمستخدمين المتابعة من حيث توقفوا عندما ينتقلون للعمل من جهاز آخر. ويعمل تطبيق Samsung Notes بسهولة على إجراء تحسينات في الخط المقروء. كما أصبح تقديم الملاحظات أسهل الآن من اي وقت مضى حيث يمكنك إضافة تعليق على ملفات PDF وإبرازها في تطبيق Samsung Notes. كما يمكن للمستخدمين تسجيل أصواتهم أثناء تدوين الملاحظات، والنقر على أي كلمة في الملاحظات المدونة للانتقال إلى تلك اللحظة في التسجيل. هذا بالإضافة إلى إمكانية المحافظة على تنظيم كل شيء باستخدام إدارة مجلد جديدة وسلسة تسهل العثور على كل شيء.

• العمل بشكل أذكى عبر الأجهزة: يتيح لك تطبيق Microsoft’s Your Phone مع رابط الوصول إلى محفظة التكامل مع نظام Windows الوصول بسهولة إلى تطبيقات الهاتف المحمول مباشرة من جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 دون أي مشاكل فيما يتعلق بمشاركة المعلومات بين الجهازين. وبات من السهل إرسال الرسائل وإدارة الإشعارات ومزامنة الصور وإجراء المكالمات واستلامها كلها من جهاز الكمبيوترالخاص بك الذي يعمل بنظام Windows 10. ويمكن للمستخدمين إضافة تطبيقات الهاتف المحمول المفضلة لديهم إلى شريط المهام أو قائمة "ابدأ" حتى لا يضطرون إلى البحث في هواتفهم عن تطبيقاتهم المفضلة أو معرض الصور. وسيتمكن المستخدمون في وقت لاحق من هذا العام من تشغيل تطبيقات متعددة جنباً إلى جنب على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10. وسيتم المحافظة على نسق جميع منظومات الإنتاجية الخاصة بالمستخدم عبر الأجهزة عندما تتم مزامنة تطبيق Samsung Notes مع تطبيقي Microsoft OneNote و Outlook ، وعندما تتم مزامنة رسائل التذكير في هاتف المستخدمين مع تطبيقات Microsoft Outlook و To Doو Teams بحيث يكون كل ما يحتاجه المستخدمون في متناول يديهم، بغض النظر عن مكان تواجدهم.