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الجمعة 21 أغسطس 2020 09:30 م

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500 دولار، سعر بلايستيشن 5 في تسريب قبل طرحها في نوفمبر

الجيل الخامس من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) سيأتي يوم 20 نوفمبر بسعر 500 دولار بحسب تسريب زعم أن إطلاقها بعد شهر ونصف

500 دولار، سعر بلايستيشن 5 في تسريب قبل طرحها في نوفمبر
500 دولار، سعر بلايستيشن 5 في تسريب قبل طرحها في نوفمبر

يبدو أن شركة سوني بدأت بالترويج بالهمس والتسريب والإعلانات الصريحة عن بلايستيشن 5 فهاهي تنشر إعلان عبر قناة  يوتيوب الخاصة ببلايستيشن 5 فيما ضجت التسريبات بتقارير تفيد بأن سعر المنصة يقارب 500 دولار.

يدوم الإعلان 74 ثانية ولا يقدم تفاصيل سوى دعم الصوت الثلاثي الأبعاد، ودعم تقنية (ديول سينس) DualSense في وحدة التحكم الخاصة بالمنصة.

وكانت الشركة قد كشفت الشركة في يونيو الماضي تصميم ومواصفات المنصة التي تأتي باللونين الأبيض والأسود، وذلك للمنصة ذاتها ووحدة التحكم وسماعات الأذن، وجهاز التحكم، والكاميرا. وأوضحت تفاصيل ملحقات لبلايستيشن 5 مثل محطة شحن لجهاز التحكم اللاسلكي ديوال سينس DualSense وكاميرا بالوضوح العالي ووحدة سماعات لاسلكية للرأس Pulse 3D wireless، كما أنها أعلنت أن الأقراص ستؤمن سعة تخزين من 825 غيغابايت من التخزين في الوحدة دون تفاصيل عن خيارات تخزين الألعاب الأخرى.

الألعاب ستعرض بجودة عالية من معيار 4K على شاشة التلفزيون بمنصة بلايستيشن 5 الجديدة. ويضاف إلى جهاز التحكم اللاسلكي الجديد DualSense، مزايا هائلة في الألعاب ذاتها حيث ستقدم عناوين الألعاب الجديدة من مختلف استوديوهات تطوير الالعاب الكبيرة والصغيرة قدرات غير مسبوقة في عالم ألعاب الفيديو وستعرضها الشركة على مدى ساعة.

يذكر أن بلايستيشن 5  ستعمل بمعالج من عائلة إي إم دي - وهو معالج رايزن AMD’s Ryzen.

وستضم قرصا صلبا مصمتا SSD والذي يؤمن البيانات الرسومية بشكل أسرع بكثير من القرص الصلب الاعتيادي الذي يدور بسرعات كبيرة مع قراءة رأسه للبيانات. ستعتمد الألعاب على أقراص بلو راي التي ستأتي بها بسعة 100-GB.

ولدى تشغيل بلايستيشن 5 لن يحتاج اللاعب سوى للنظر إلى الشاشة ليعرف الألعاب التي يتواجد فيها عدد كبير من اللاعبين واي لعبة يمكنه الانضمام لها، مع خيارات للألعاب غير الجماعية لإتمام المهام المطلوبة على الشاشة فورا.

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