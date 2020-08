500 دولار، سعر بلايستيشن 5 في تسريب قبل طرحها في نوفمبر

يبدو أن شركة سوني بدأت بالترويج بالهمس والتسريب والإعلانات الصريحة عن بلايستيشن 5 فهاهي تنشر إعلان عبر قناة يوتيوب الخاصة ببلايستيشن 5 فيما ضجت التسريبات بتقارير تفيد بأن سعر المنصة يقارب 500 دولار.

يدوم الإعلان 74 ثانية ولا يقدم تفاصيل سوى دعم الصوت الثلاثي الأبعاد، ودعم تقنية (ديول سينس) DualSense في وحدة التحكم الخاصة بالمنصة.

Sony Cooperation is the manufacturer of a highly anticipated game console developed by Sony Interactive Entertainment called PlayStation 5. Sony PlayStation 5 releases in North America on November 20, 2020 at an RRP of $499 #PS5 pic.twitter.com/9z0vigTbnR— Tony Stark (@IronManPS5) August 20, 2020