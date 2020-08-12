بالفيديو جهاز أونر ماجيك بوك يفوق التوقعات، فهذا الجهاز يقدم فعلا أعلى قيمة لنقودك من خلال انجاز كل المهام التي تريدها بأداء يفوق التوقعات، فجهاز أونر ماجيك بوك 14 يأتي بتصميم خارجي معدني لا يزيد عن ماك بوك بأكثر من 100 غرام بوزنه البالغ 1.381 غ.

يأتي الجهاز بويندوز 10 الاصدار المنزلي وهو يحمل تطبيقات عديدة تساعد على تنفيذ العديد من المهام، فيما يؤمن وزنه الخفيف خيارا مثاليا للشباب والطلاب بصورة عامة.

فهناك شاشته عالية الدقة لوحة المفاتيح المضاءة ومعالج ريزن 5- 3500U من إي إم دي (AMD Ryzen 5 3500U). وهناك بطاقة الرسوميات القوية التي تضمن الاستمتاع بالفيديو والالعاب وهي بذاكرة سخية من 8192 ميغابايت)

وفي المواصفات سيكون لديك 8 غيغابايت للذاكرة العشوائية وقرص تخزين بسعة 256 غيغابايت، وبالنظر إلى أبعاد الجهاز التي ستراها أدناه لن يكون هناك أي فرق مع جهاز أبل الذي يأتي بضعف السعر وهو ماك بوك إير 2020.

هناك ميزتان فريدتان في هذا الجهاز إلى جانب تصميمه، فالكاميرا تأتي ضمن لوحة المفاتيح على هيئة زر وبذلك يمكن التحكم بتشغيلها بطريقة محكمة لا يمكن أن التحايل فيها من خلال اختراق محتمل عبر الإنترنت كما هو حال الكاميرات الاعتيادية التي تعمل دائما.

ولعل أبرز ميزة في هذا الجهاز أيضا هي ماجيك لينك، وهي طريقة اتصال لاسلكي بين الجهاز وهاتفك الذكي في حال كان من أونر أو هواوي، لتنقل الملفات بسهولة بين الجهازين.



