منصة مجانية لحماية أجهزة الماك من برمجيات الفدية

يأتي ذلك بعد أن باتت تستهدف جميع مستخدمي أنظمة التشغيل ماكنتوش حالياً. ويُعد هذا التطبيق الجديد لفك التشفير، الذي طوّره قسم الأبحاث "سنتينل لابس" التابع لشركة "سنتينل وان"، برهاناً عملياً على ريادة وتفوق شركة "سنتينل وان" في حماية بيئات عمل أنظمة التشغيل ماكنتوش. وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم مجتمع مستخدمي أنظمة التشغيل ماكنتوش، ومساعدة ضحايا برمجيات الفدية الخبيثة على استعادة ملفاتهم دون دفع الفدية، قامت شركة "سنتينل وان" بطرح تطبيق GitHub الجديد. كما تقوم شركة "سنتينل وان" أيضاً بحظر دخول برمجية الفدية الخبيثة "إيفل كويست" (EvilQuest) مباشرةً وفقاً لسرعة الجهاز، وعلى امتداد كافة أجهزة عملائها البالغ عددهم 4,000 جهاز.

ويتضمن التطبيق الجديد لفك تشفير برمجية الفدية الخبيثة"إيفل كويست" (EvilQuest) عدة مزايا، منها تشفير الملفات، وإعادة سحب البيانات، وتسجيل مفاتيح الدخول. ومع ذلك، تشير نتائج أبحاث مختبرات "سنتينل لابس" إلى أن آلية عمل برمجية الفدية الخبيثة "إيفل كويست" لا ترتبط بطرق تشفير المفاتيح الشائعة، بل على العكس تماماً، فهي غالباً ما تستعين بجدول يرتبط بشكل مباشر مع آلية تشفير الكتل RC2. وعليه، تمكن فريق عمل مختبرات "سنتينل لابس" من كسر حلقة تشفير برمجية الفدية الخبيثة "إيفل كويست"، وتحرير الملفات، وإيقاف دائرة وسلسلة الهجوم الآخذة بالاتساع.