رينغ تعلن عن توفر جرس الباب الذكي في الإمارات مع خدمة تخزين

طرحت رينغ الجيل التالي لأجراس الباب بالفيديو، وهو رينغ فيديو دوربيل Ring Video Doorbell 3، إلى جانب الجيل الجديد من منتجي Ring Chime و Chime Pro والتي تتوفر جميعًا في دولة الإمارات من خلال منافذ البيع عبر أمازون وجامبو للإلكترونيات وفيرجين ميغاستورز.

وباستفسار أريبيان بزنس من توفر خدمة اشتراكات تخزين الفيديو في السحاب لدى الشركة هنا، كما هو الحال في الولايات المتحدة حيث تضمن الخدمة -Ring Video Recording- أكدت الشركة تعاونها مع اتصالات لتأمين الخدمة التي تتيح تسجيل كل الفيديوهات التي تطلق التنبيهات في حال غياب صاحب المنزل أو من فيه، وتواجدهم في الخارج، ويمكن عند توفر الخدمة الاطلاع على ما يجري في حال قدوم شخص إلى أمام المنزل. وتوفر تلك الخدمة تخزين لقطات الفيديو لشهرين وتنزيلها للكمبيوتر أو الجوال وتقدم الخدمة لقاء 30 دولار سنويا.





يتمتع رينغ فيديو دوربيل 3 بإمكانات محسّنة للكشف عن الحركة واتصال واي-فاي الثنائي إلى جانب عدد من المزايا التي يبحث عنها مستخدمو رينغ ويثقون بها. ومن تلك المزايا كاميرا لتسجيل مقاطع الفيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بيكسل وإمكانية المحادثة باتجاهين، مما يجعل منتج

رينغ فيديو دوربيل 3 إضافة مميزة إلى مجموعة الشركة من أجرس الباب بالفيديو. كما أعلنت الشركة اليوم عن منتجي Ring Chime و Chime Pro بتصميمهما الجديد للمستخدمين الذين يرغبون بسمع تنبيهات أجراس رينغ داخل منازلهم. وتتوفر الأجهزة الثلاثة الجديدة للشراء الآن في دولة الإمارات.

في هذه المناسبة قال جايمي سيمينوف، مؤسس رينغ وكبير المخترعين فيها: "نسعى في رينغ بشكل مستمر إلى مواصلة الابتكار وتطوير أفضل المنتجات المبتكرة والمزايا لعملائنا، والآن أصبح بإمكان العملاء تلقي التنبيهات التي تهمهم بفضل جرس الباب بالفيديو Video Doorbell 3 والجرسين الجديدين Chime و Chime Pro. يسعدنا ان نواصل توفير المزيد من الخيارات لعملائنا فيما يخص أمن منازلهم، بينما نمكنهم من الحفاظ على خصوصيتهم والتحكم بمساحات التغطية."

الجيل الجديد من أجراس الباب بالفيديو

يقوم جرس الباب بالفيديو Video Doorbell 3 على المزايا الرائعة التي ظهرت في الجرس السابق Video Doorbell 2 بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الخصائص مثل منطقة الحركة الجديدة والقابلة للتعديل، بحيث يمكنها الكشف عن الحركة ضمن نطاق يتراوح بين خمسة أقدام و15 قدمًا عند المدخل الأمامي، إلى جانب تحسين اتصال واي-فاي بنطاق ثنائي بتردد 2.4 \ 5 غيغا هرتز لتحسين الاتصال. وبفضل التوافق مع برمجيات أليكسا، يمكن للمستخدمين استعمال الأوامر الصوتية لعرض المدخل الامامي للمنزل في بث حي على جرس الباب Video Doorbell 3 أو طلب إجابة الباب لتبدأ "أليكسا" الحديث إلى من يطرق جرس الباب. ومن خلال ميزة الأجهزة المتصلة، والتي تتوفر لجميع أجهزة رينغ، فإن بوسع المستخدمين ربط جرس الباب بكاميرات رينغ المناسبة لتكوين نظام أمني متكاملي يشمل كافة أرجاء المنزل.

سماع التنبيهات بوضوح

تقدم أجراس Chime و Chime Pro للعملاء تنبيهات صوتية في كافة أرجاء المنزل، بينما يتضمن جرس Chime Pro إضاءة ليلية مدمجة وجهازًا لامتداد إشارة واي-فاي لتحسين الاتصال مع أجراس الباب بالفيديو والكاميرات من رينغ. يتوافق كلا الجهازين مع جميع أجراس الباب بالفيديو والكاميرات من رينغ، ويقدمان التنبيهات الفورية عندما يكشف أحد أجهزة رينغ حركة في المكان أو عندما يستخدم أحدهم جرس الباب – مما يضمن عدم تفويت اية لحظة أو شخص.

التحكم بأمن المنزل بين يديك

تعدّ الخصوصية والأمن وإمكانات التحكم خصائص أساسية في كافة منتجات رينغ، ويتضمن جرس الباب بالفيديو Video Doorbell 3 مناطق الخصوصية التي تسمح للمستخدم باستثناء بعض المناطق من مجال تسجيل مقاطع الفيديو. وكما هو الحال في جميع أجراس الباب بالفيديو والكاميرات الأمنية من رينغ، فإن Video Doorbell 3 يتيح تبديل الوظائف بحيث يمكن للمستخدم إطفاء خاصية تسجيل الفيديو أو الصوت لمزيد من الخصوصية في أي وقت.

التوفر والأسعار

يتوفر جرس الباب بالفيديو Video Doorbell 3 و جرس Chime و Chime Pro للشراء عبر كل من Amazon.ae و جامبو للإلكترونيات وفيرجين ميغاستور في دولة الإمارات بأسعار 839 د.إ. و 149 د.إ و 229 د.إ شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ملاحظة وردا على استفسار أريبيان بزنس عن الخدمة السنوية الخاصة بتخزين الفيديو قالت الشركة إن خدمة المراقبة المنزلية الذكية من اتصالات، تضم باقات حصرية من Ring لتلبية كافة متطلبات عمليات الحماية المنزلية داخل وخارج أو حول المنزل. وقد تم تصميم كل باقة لتضم كاميرا Ring لجرس باب أو كاميرا مراقبة مع خطة دفع سهلة ومريحة، كما تتضمن باقة Ring Protect Lifetime الأساسية (مع خاصية تسجيل فيديو) بالإضافة إلى ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات.يمكنك الاطلاع على مختلف الباقات من خلال الرابط التالي:

https://www.etisalat.ae/ar/consumer/support/home/smart_monitoring_faqs.jsp

أو الاتصال بالرقم 2300-800-971+ للمزيد من المعلومات حول العرض