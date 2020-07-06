كمبيوتر ماجيك بوك يقدم تجربة مشاهدة غامرة لترقية المكتب المنزلي

يناسب الجهاز الجيد جيل الشباب المهتم بأفضل الأجهزة التي توفّر نمط الحياة الرقمي الذكي، فإن جهاز ماجيك بوك من أونر

HONOR MagicBook 14 يعدّ الترقية المثالية لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر. وقد صمّم ماجيك بوك أونر 14 للموظفين الشباب والطلاب الذين يبحثون عن ميزات ووظائف معزّزة بسعر مناسب. كما يوفّر الجهاز مجموعة من الميزات المحسّنة للمساعدة في تعزيز الإنتاجية وتحفيز الإبداع، فيما يوفّر في الوقت عينه تجربة مشاهدة محسّنة.

خاصية تعدّد المهام والتعاون عبر الشاشات المتعددة، فجهاز ماجيك بوك أونر 14 يحتفظ بتقنية HONOR Magic-Link الأساسية، ليقدّم نسخة مطوّرة منه، بالإضافة إلى إمكانية التعاون عبر الشاشات المتعددة. وهذا من شأنه ان يبسّط ويسهّل العمل بين الأجهزة الرقمية كالهاتف الذكي والكمبيوتر المحمول أكثر من أي وقت مضى. ويمكن للمستخدمين ان يقوموا بالتعاون المتبادل بين هواتفهم الذكية من HONOR وجهازHONOR MagicBook 14، وذلك من خلال النقر لمرة واحدة فقط. وتتيح تقنية Magic-Link 2.0 للمستخدمين مشاركة شاشة هاتفهم الذكي والملفات الموجودة داخل الهاتف على الكمبيوتر المحمول. كما يمكن للمستخدمين سحب وإفلات وتحرير ملفاتهم من خلال استخدام لوحة المفاتيح عينها والماوس 8. ومن الميزات الإضافية التي يوفّرها الكمبيوتر المحمول، إمكانية الرجوع إلى حيث وصل المستخدم، من دون الحاجة إلى التنقل كثيرًا بين الأجهزة. إذَا، بات تعدّد المهام أسهل من أي وقت مضى.



يستخدم التصميم الرائع في جهاز HONOR البنية الصلبة للنظام، والتي تتجاوز حدود شاشات الكمبيوتر المحمولة التقليدية، بحيث يوفّر HONOR MagicBook 14 المرئيات المدمجة والفائقة النحافة.



أما حواف الهاتف، فتتجاوز القيود التقليدية لحجمها المعتمد عادة، فيتميّز MagicBook 14 بحواف ضيقة جدًا مقاس 4.8 مم من ثلاث جهات. ويساهم ذلك في زيادة نسبة الشاشة إلى الجسم إلى 84%. أما الشاشة بدقة 1980 × 1080 بكسل، والمغلفة بالكامل، فتقلّل من انعكاس الضوء على لوحةLCD ، بحيث لا تتأثر تجربة المشاهدة سواء كان الشخص في الداخل أو حتى في البيئات ذات الضوء الخافت. أما في الليل، فتعمل شاشة TÜV Rheinland المعتمدة على التخفيف من الضوء الأزرق المفرط، كي تمكّنك من النظر إلى الشاشة لوقت أطول وللبقاء براحة تامة خلال القراءة لساعات طويلة. كما ان المفصلة التي تصل إلى 180 درجة تمكّن المستخدمين من ضبط شاشة العرض بمجموعة من الزوايا، لتتيح لهم تجربة مشاهدة مريحة.



وفي ما يتعلّق بالخصوصية، فإنها تتمتّع بالأهمية عينها كالتصميم والأداء لأي كمبيوتر محمول. ويأتي الجهاز مزودًا بكاميرا ويب منبثقة مخفية تحت زر الكاميرا على لوحة المفاتيح. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين ببساطة الصغط على زر الكاميرا على لوحة المفاتيح لجعل كاميرا الويب تنبثق حين يحتاجونها، ليكون هذا الأمر بمثابة ميزة فريدة لحماية الخصوصية من الاختراق عن بعد والاختراق من خلال النظر. بالإضافة إلى ذلك، فإن زر التشغيل عبر استخدام الإصبع يتيح الوصول الفوري بدءًا من التشغيل للوصول إلى الشاشة مباشرة، من أجل الحصول على تجربة تسجيل دخول أكثر أمانًا وأقل جهدًا.

يتوفر HONOR MagicBook 14 بلون فضي معتق هو الجهاز المثالي الذي يتناسب مع الأزياء العصرية، وهو مخصّص للأفراد الذين يودّون التميّز بأزيائهم. أما الهيكل المعدني المصنوع من الألمنيوم، فيترافق مع الحواف الزرقاء المشطوفة والمصمّمة بشكل عصري، ووسط الهاتف الماسي يوفّر المزيد من التميّز كذلك. وتُستخدم آلة CNC الماسية البلورية لإنشاء حافة مشطوفة زخرفية، ولمعانها الأزرق المذهل، مما يمنح HONOR MagicBook 14 الخطوط الجميلة والمميزة.

ويعدّ جهاز HONOR MagicBook 14 جزءًا من عرض تقنيات إنترنت الأشياء لدىHONOR ، بحيث يظهر التزام العلامة التجارية بتقديم المزيد من الابتكارات التقنية في شتى خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى الإبقاء على الذهنية المستقبلية لعالم أكثر ارتباطًا.

يذكر أن HONOR MagicBook 14سيتوفر قريبًا في الإمارات العربية المتحدة.