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الخميس 2 Jul 2020 07:45 م

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شاهد ضبط رجال أعمال يخفون أعمال إجرامية في أكبر مداهمات لعصابات في بريطانيا

جرى ضبط قرابة 54 مليون جنيه استرليني بعد كسر تشفير اتصالات أجهزة هواتف ذكية مشفرة انكروتشات- لعصابة كبيرة في بريطانيا ومنع عشرات عمليات القتل والاختطاف

شاهد ضبط رجال أعمال يخفون أعمال إجرامية في أكبر مداهمات لعصابات في بريطانيا
شاهد ضبط رجال أعمال يخفون أعمال إجرامية في أكبر مداهمات لعصابات في بريطانيا
شاهد ضبط رجال أعمال يخفون أعمال إجرامية في أكبر مداهمات لعصابات في بريطانيا
شاهد ضبط رجال أعمال يخفون أعمال إجرامية في أكبر مداهمات لعصابات في بريطانيا

أعلنت شرطة لندن عن تفكيكها أكبر تشكيل عصابي في تاريخه وضبط العشرات من أفراده بعد اختراق نظام المراسلة المشفر - واسمه  انكروتشات Encrochat-والذي يستخدمه المجرمون ممن كان يعتقد أنهم رجال أعمال لكن تبين أنهم متورطون بأنشطة اجرامية خطيرة.

وكانت أكبر عملية ضبط أموال في مداهمة واحدة كشف فيها عن 5 ملايين جنيه مخبأة مع اعتقال 171 شخصا وأسلحة رشاشة و620 كغ من الكوكاين التي كان يخطط لبيعها في شوارع لندن.

 

وفي عملية وصفت الأكبر من نوعها تمت مداهمة عشرات المنازل وضبط أعداد كبيرة من الأسلحة والمخدرات والأموال.

يأتي ذلك بعد تعقب قرابة 1,400 شخص في لندن ممن يستخدمون هواتف مشفرة اسمها انكروتشات والتي أثير حول اختراقها شكوك عديدة من قبل .

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