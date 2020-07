شاهد ضبط رجال أعمال يخفون أعمال إجرامية في أكبر مداهمات لعصابات في بريطانيا

أعلنت شرطة لندن عن تفكيكها أكبر تشكيل عصابي في تاريخه وضبط العشرات من أفراده بعد اختراق نظام المراسلة المشفر - واسمه انكروتشات Encrochat-والذي يستخدمه المجرمون ممن كان يعتقد أنهم رجال أعمال لكن تبين أنهم متورطون بأنشطة اجرامية خطيرة.

وكانت أكبر عملية ضبط أموال في مداهمة واحدة كشف فيها عن 5 ملايين جنيه مخبأة مع اعتقال 171 شخصا وأسلحة رشاشة و620 كغ من الكوكاين التي كان يخطط لبيعها في شوارع لندن.

وفي عملية وصفت الأكبر من نوعها تمت مداهمة عشرات المنازل وضبط أعداد كبيرة من الأسلحة والمخدرات والأموال.

#WATCH | DS John Cowell explains how we used data from encrypted handsets to dismantle some of the most serious organised crime networks in London.



By dismantling these gangs, we have reduced the flow of drugs that are intrinsically linked to violent crime in the capital. pic.twitter.com/Njdhcy9Dh7— Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 2, 2020