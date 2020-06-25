حلول التخزين المتقدمة من ويسترن ديجيتال توفر أساساً للجيل التالي من البنية التحتية المرنة للبيانات

أعلنت شركة ويسترن ديجيتال عن طرح حلول جديدة توفر أساساً للجيل التالي من البنى التحتية للبيانات والمصممة حول محركات أقراص Ultrastar NVMe ™ والمعززة بـ NVMe-oF™. واستناداً إلى إمكانات التصميم والتكامل المبتكرة للشركة - بدءاً من NAND Flash إلى وحدات التخزين - فإن محركات أقراص Ultrastar DC SN840 NVMe SSD المزدوجة ووحدات تحكم RapidFlex NVMe-oF الداخلية تشكل حلولاً مستقلة تتحد لإنشاء وحدة التخزين الجديدة OpenFlex Data24 NVMe، وحدة تخزين مشتركة جديدة JBOF التي توسع قيمة NVMe إلى عدة مضيفين عبر شبكة الإيثرنت والخيوط وبوقت استجابة منخفض. تعمل هذه الحلول الجديدة على توسيع مجموعة مراكز البيانات الخاصة بويسترن ديجيتال لمساعدة العملاء على الانتقال إلى محركات أقراص NVMe SSD عالية الكفاءة وهياكل تخزين مشتركة أكثر تقدماً لتلبية المتطلبات المتطورة للتطبيقات التي تعتمد على الأداء وأحمال العمل.



وفي ظل الاقتصاد الرقمي العالمي اليوم، يتم حساب الميكروثانية. ومن منطلق العمل المستمر لمراكز البيانات السحابية ومراكز البيانات ذات النطاق الفائق على إزالة الاختناقات لضمان أداء لا مثيل له وتوافر التطبيقات الأساسية، مع مواكبة نمو البيانات غير المسبوق، يستمر تسارع اعتماد العملاء لحلول NVMe وNVMe-oF. ويتوقع محللي الصناعة شركة البيانات الدولية IDC، مواصلة أجهزة قياس السرعة، ومصنعي المعدات الأصلية، ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات للمستخدم النهائي، انتقالهم بعيداً عن واجهات SATA وSAS القديمة، فيما تنمو حلول NVMe للوصول إلى أكثر من 55% من إجمالي وحدات PCIe SSD للشركات التي تم شحنها في عام 2020 والنمو في 2018 -2023 بمعدل نمو سنوي مركب 38%.

وقال جيف جانوكوفيتش، نائب رئيس الأبحاث في شركة البيانات الدولية: "تعتبر NVMe بلا شك مستقبل Flash، حيث يتعلق كل شيء بالسرعة والكفاءة والسعة وقابلية التطوير الفعالة من حيث التكلفة، لاسيما مع تعزيزها من قبل NVMe-oF. أصبحت العديد من التطبيقات عالية الأداء بسرعة محركات أساسية لوظائف الأعمال الرئيسية ويمكننا أن نتوقع ذلك لتوسيع NVMe في مراكز البيانات للشركات العالمية. ومن منطلق تاريخ ويسترن ديجيتال العريق في ابتكار NAND Flash ومجموعة متكاملة من محركات أقراص NVMe SSDs وحلول جديدة لنسيج البيانات، فإن الشركة في وضع جيد يمكنها من مساعدة العملاء على تبني حلول NVMe بالكامل وتحقيق أقصى استفادة من أصول التخزين الخاصة بهم".



عبر ترسيخ ريادة ويسترن ديجيتال في الهيكل ثنائي المنفذ، فإن الأداء الجديد Ultrastar DC SN840 Gen3.1 NVMe SSD هو حل الجيل الثالث للشركة مع وحدة تحكم NVMe داخلية عمودية وبرامج ثابتة وتقنية 3D TLC NAND. يُمكّن محرك أقراص Ultrastar NVMe SSD الجديد العملاء من الشركات من الانتقال بسلاسة من SATA وSAS إلى NVMe - ما يوفر أداءً تنافسياً يصل إلى 780K/ 250 K من عمليات المدخلات/ المخرجات في الثانية للقراءة/ الكتابة العشوائية وقدرات تصل إلى 15.36 تيرابايت في شكل U.2 مقاس 15 مم. تتضمن مجموعتها الشاملة من الميزات على مستوى المؤسسة المستويات 1و3 للتحمل DW /D، والحماية الكاملة من فقدان الطاقة وتشفير TCG. وتعتبر الجاهزية للمستقبل، هي الحل المثالي لعدد متزايد من التطبيقات الضرورية للمهام التي تتطلب أداءً فائقاً للقراءة/الكتابة وأداء عبء العمل المختلط، وزمن وصول منخفض وتوافر عالي ثنائي المنافذ - كل شيء بدءاً من الحوسبة عالية الأداء والحوسبة السحابية، قواعد بيانات SQL / NoSQL، المحاكاة الافتراضية (أنظمة الذاكرة الافتراضية/الحاويات)، الذكاء الاصطناعي/ التعلم الآلي وتحليلات البيانات.

وفي هذا الإطار، قال بول بلوتش، رئيس ومؤسس شريك شركة DDN :"كونها شركة رائدة في تطوير حلول التخزين المحاكية للذكاء الإصطناعي والبيانات الضخمة، يجب أن تبقى DDN في قمة قائمة الشركات حلول التخزين. نحتفي اليوم بشريك مخضرم والمتمثل بـ ويسترن ديجتال والذي بجعبته رصيد وخبرة كبيرة في تصنيع حلول المبنية على NVMe، ومن شأن ذلك مساعدتنا في تعزيز إمكانيات أداء عملائنا"



وحدات تخزين OpenFlex Data24 NVMe-oF

في الوقت الذي يوفر فيه التخزين المستند إلى NVMe Flash مكاسب هائلة في الأداء لكل من DAS وSAN وNAS، يمكن للبنية التحتية التقليدية لمركز البيانات أن تحد من الإمكانات الكاملة لمحركات أقراص NVMe SSD، مما ينتج عنه نقص في استخدام موارد التخزين القيمة، ووحدات البيانات غير الفعالة ونفقات التشغيل المكلفة. وتساعد OpenFlex Data24 في معالجة هذه التحديات من خلال تمكين النطاق الترددي الكامل من أقراص Ultrastar NVMe SSD لمشاركتها من قبل عدة مضيفين عبر نسيج إيثرنت بزمن استجابة منخفض كما لو كانت متصلة محلياً بناقل PCIe داخل خوادم x86. ومن شأن ذلك توفير مرونة أكبر لمشغلي مراكز البيانات لزيادة السعة واستخدام تخزين Flash المفصل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق أداء أعلى للعمل الأكثر تطلباً.

أطلق OpenFlex Data24 مع ما يصل إلى 24 محرك أقراص SSD من نوع Ultrastar DC SN840 NVMe قابل للتبديل السريع، ويوفر سعة تخزين مشتركة تصل إلى 368 تيرابايت في شكل مكون صغير مكون من وحدتين، ما يجعله مثالياً لزيادة سعة الخادم وبيئات التخزين المحددة بالبرامج (SDS). ويتضمن التصميم الشامل أيضاً وحدات تحكم NVMe-oF ذات العلامة التجارية RapidFlex RDMA الجديدة لاتصال استثنائي بالشبكة وطاقة منخفضة للغاية، ما يسمح بتوصيل ما يصل إلى ستة مضيفين بمنافذ 100 جيجابايت إيثرنت دون الحاجة إلى مفتاح خارجي. وتوفر وحدات تحكم RapidFlex زمن وصول أقل من 500 نانو ثانية مع توقعات بصول الأداء إلى 13 مليون لعمليات المدخلات/ المخرجات في الثانية/ 70/ ثانية عند إضافة ما يصل إلى ستة محولات شبكة إلى OpenFlex Data24.

صمم OpenFlex Data24 لتحقيق التوفر العالي والموثوقية من فئة المؤسسات، ويمكن ربطه كوحدة تخزين مشتركة في عمليات نشر البنية التحتية عالية الأداء أو استخدامه كمورد مصنف لإنشاء أنظمة تخزين افتراضية. المنصة قابلة للتشغيل المتبادل تماماً مع سلسلة OpenFlex F الحائزة على جوائز - الحل الوحيد المفتوح للبنية التحتية المصنفة في العالم.

وقال يوسف جمال، نائب الرئيس الأول لأعمال الأجهزة والمنصات في ويسترن ديجيتال: "تحظى البنية التحتية للبيانات بأهمية متزايدة غير مسبوقة بالنسبة للاقتصاد العالمي اليوم. وباعتبارنا مزوداً رائداً للبنية التحتية للبيانات الأساسية، فإن مهمتنا هي مساعدة المؤسسات في تصميم مراكز البيانات من الجيل التالي لدعم التطبيقات ذات الأهمية الحيوية للأعمال وعرض النطاق الترددي لعبء العمل على نطاق واسع. وأصبح الاعتماد على ريادة ويسترن ديجيتال في NAND Flash، والأقراص الصلبة لسعة الشركات، والتقنيات الداعمة، الآن أكثر من أي وقت مضى. نحن ملتزمون كلياً بمساعدة الشركات على الانتقال إلى NVMe والانتقال إلى بنى جديدة قابلة للتركيب يمكنها زيادة قيمة موارد تخزين البيانات الخاصة بها".

ستتوفر الآن محركات أقراص Ultrastar DC SN840 NVMe SSD خلال الشهر المقبل من هذه السنة في حين بدأت وحدات تحكم RapidFlex NVMe-oF بالتوفر حالياً في الأسواق. ومن المقرر شحن منصة التخزين OpenFlex Data24 NVMe-oF في فصل الخريف بضمان محدود لمدة خمس سنوات.