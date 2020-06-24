متجر هواوي اب غاليري يقدم جوائز بعد تحوله وجهة للألعاب الإلكترونية



عزّزت هواوي مكانة متجرها الرسمي للتطبيقات Huawei AppGallery ليصبح الوجهة الجديدة لهواة ألعاب الهاتف المحمول من خلال إطلاق عرض خاص ومميز على الألعاب الإلكترونية هذا الشهر.



وسيحصل هواة الألعاب عبر متجر التطبيقات AppGallery في الإمارات على مكافآت استرداد النقاط تصل إلى 50% من قيمة المدفوعات عند شراء مجموعة واسعة من ألعاب الهاتف المحمول ويسري العرض حتى 28 يونيو الجاري. كما سيحصل المستخدمون عند كل عملية شراء لألعاب الهاتف المحمول على فرصة للفوز بهاتف Huawei P40 Pro.

ويمكن لمستخدمي أجهزة HUAWEI و HONOR من استرداد ما يصل إلى 50% من نقاط هواوي لشراء أفضل وأشهر الألعاب بما في ذلك انتقام السلاطين ولوردس موبايل وإي إف كي أرينا، وصعود الممالك وفري فاير، وكرييتف ديستركشن، وغيرها من أجمل الألعاب المتنوعة من كافة الفئات.



يُذكر أن متجر Huawei AppGallery هو المنصة الرسمية للتطبيقات على أجهزة HUAWEI و HONOR ، ويحتوي على أفضل التطبيقات وأكثرها ابتكاراً وحماساً وتشويقاً وجميعها تم التحقق منها والمصادقة عليها من قبل هواوي. ويمتاز متجر AppGallery بأفضل أنواع المحتوى المحلي والعالمي الذي يتوزع على مجموعة واسعة من فئات وأنواع المحتوى.

وتخضع جميع تطبيقات متجر AppGallery للاختبارات للتأكد من مستويات الأمان وحماية البيانات وضمان حصول المستخدمين على تجربة مثالية وموثوقة. وتم تطوير التطبيقات أيضاً بما يحقق أفضل استفادة من الميزات المتقدمة المتوفرة في أجهزة هواوي الذكية.



وقال آدم شياو، المدير الإداري لخدمات HUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "يرسخ متجر Huawei AppGallery مكانته بوتيرة سريعة باعتباره الوجهة الرئيسية الجديدة لهواة ألعاب الهاتف المحمول، كونه يُتيح أشهر وأفضل الألعاب للتنزيل على أجهزة هواوي الذكية. ويمكن لمحبي الألعاب استكشاف متجر AppGallery للعثور على ألعابهم المفضلة أو التعرف على ألعاب جديدة ستنال إعجابهم، بالإضافة إلى الاستفادة من عرضنا الخاص الجديد لاسترداد النقاط بحسب قيمة مشترياتهم والحصول على فرصة للفوز بهاتف HUAWEI P40 Pro مما يشكل فرصة رائعة لجميع هواة الألعاب."



وللاستفادة من العرض الخاص، على المستخدمين تسجيل الدخول إلى متجر AppGallery باستخدام حساب هواوي الخاص بهم، وشراء إحدى الألعاب المختارة. وفي كل عملية شراء، سيحصل المستخدمون على نقاط هواوي بما يصل إلى 50% من قيمة المشتريات ويمكن لكل مستخدم الحصول على هذه النقاط في 70 عملية شراء كحد أقصى.



ويمكن للمستخدمين أن يتركوا تعليقاً على أي من الألعاب المُختارة على متجر AppGallery وقاموا بتنزيلها وتثبيتها على هواتفهم وفي كل أسبوع سيحصل أصحاب التعليقات الثلاثة الأكثر إعجاباً على هاتف HUAWEI P40 Pro.

بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، يتوفر العرض أيضاً في المملكة والكويت والأردن ومصر ويستمر حتى 28 يونيو 2020.

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