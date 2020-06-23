آبل تكشف عن ترجمة صوتية من و إلى العربية في نظام تشغيل جديد

وكشفت الشركة عن إصدار جديد من نظام التشغيل (ماك أوإس) macOS Big Sur الملقب بـ بيغ سور، ويشمل تقنيات تضمن عمل تطبيقات iOS و iPadOS الخاصة على أجهزة ماك بدون تعديلات.

وقالت الشركة في بيان أنها كشفت عن 13 تقنية في هذا المؤتمر.

يتيح النظام الجديد قدرات مميزة مثل مشاهدة الفيديو مع تشغيل برامج أخرى مثل إرسال رسائل أو تدوينات أو دردشة بنفس الوقت. كما أصبح هناك مكتبة للتطبيقات لترتيبها حسب تصنيفات استخدامها.

كما أصبح نظام التشغيل يسمح بتطبيقات أخرى غير تطبيقات أبل مثل أدوات البريد وتصفح الإنترنت الأخرى.

وكبحت الشركة من جماح المساعدة سيري التي أصبحت قادرة على إرسال رسائل صوتية لأول مرة، وأضيفت أيضا ميزة الترجمة الصوتية التي تأتي على هيئة تطبيق يماثل ترجمة غوغل وتتيح لغات مثل العربية والصينية والألمانية وغيرها (11 لغة).